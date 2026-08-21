ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση που λεηλάτησε τους ελεύθερους επαγγελματίες, σήμερα μοιράζει «καθρεφτάκια»

Στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη, με τον Κώστα Τσουκαλά να σημειώνει δηκτικά πως «αφού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λεηλάτησε το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών με την τεκμαρτή φορολόγηση που οριζόντια επέβαλε, τώρα δηλώνει έτοιμη να μειώσει τα τεκμήρια, λες και δεν είναι αυτή που τα θεσμοθέτησε».

«Προφανώς, ο κ. Μαρινάκης νομίζει πως ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι τρώνε κουτόχορτο. Αλλιώς δεν εξηγείται τόσο θράσος», σημειώνει ακόμη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ για να προσθέσει:

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κυνήγησε ανελέητα το ελεύθερο επάγγελμα και τη μεσαία τάξη, υπερφορολογώντας τα τόσο με την τεκμαρτή φορολόγηση όσο και με τον συνδυασμό ακρίβειας – υψηλής έμμεσης φορολογίας που επέβαλε στην αγορά».

Σε εξίσου επικριτικό τόνο, δε, σημειώνει:

«Και επειδή θέλουν να παρουσιάζονται ως υπεύθυνοι και ειλικρινείς, μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να μας πει σε ποια σελίδα του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας το 2023 ήταν η τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών γιατί δεν το βρίσκουμε πουθενά».

Και καταλήγει, υπογραμμίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργησή της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα».