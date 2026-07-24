Στον αέρα τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»: Οι δήμοι τα απαρνιούνται, η κυβέρνηση… απουσιάζει

Στο «μικροσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκονται εδώ και καιρό τα πολυδιαφησμένα ως «η καλύτερη μέθοδος ανακύκλωσης» πολυκέντρα ανακύκλωσης, τόσο λόγω των διαδικασιών ανάθεσης των έργων, όσο και λόγω ενδείξεων για υπεροκοστολόγηση – γεγονός που έχει προκαλέσει ραγδαίες εξελίξεις.

Με φόντο την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο σύνδεσμος των 66 της Αττικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΕΔΣΝΑ) γνωστοποίησε στους δήμους πως δεν πρόκειται να ανανεώσει τη σύμβαση για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», ζητώντας τους να αναλάβουν εκείνοι την ευθύνη για τη λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, κάποιοι δήμοι έχουν ήδη αρχίσει να τα απομακρύνουν, ωστόσο ο ΕΔΣΝΑ αρνείται να τα πάρει πίσω.

Ο σύνδεσμος αναφέρει στη σχετική του ενημέρωση προς τους δήμους (17/7) πως «κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων διαμορφώνονται νέα δεδομένα για τον ΕΔΣΝΑ και τους δήμους που φιλοξενούν πολυκέντρα ανακύκλωσης», ενώ καλεί σε «συντονισμένη αντίδραση».

Κατά πληροφορίες, η παραπάνω ενημέρωση ήρθε μετά από επιστολή που απέστειλε η προμηθεύτρια – και ελεγχόμενη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – εταιρεία ΤΕΧΑΝ στον ΕΔΣΝΑ πως από τις 15 Ιουλίου παύει κάθε δραστηριότητα υποστήριξης των πολυκέντρων ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση (που είχε λήξει προ τριετίας και παρατεινόταν ατύπως), η ΤΕΧΑΝ είχε αναλάβει τη λειτουργία των πολυκέντρων ανακύκλωσης για λογαριασμό των δήμων, τοποθετώντας έναν υπάλληλο σε καθένα από αυτά και φροντίζοντας για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων. Ο δήμος, από τη μεριά του, είχε αναλάβει να καλύπτει τα έξοδα ηλεκτροδότησης για κάθε μηχάνημα.

Έτσι, με την απόσυρση της ΤΕΧΑΝ:

(α) σταματά η διαδικασία περισυλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών

(β) διακόπτεται η ηλεκτροδότηση σε όσα σπιτάκια η εταιρεία είχε εγκαταστήσει δικά της ρολόγια παροχής και

(γ) αναστέλλεται η καταβολή του ανταποδοτικού τέλους (1 ευρώ) για κάθε 33 πλαστικές φιάλες που επέστρεφαν οι πολίτες.

Σημειώνεται πως «σπιτάκια ανακύκλωσης» είχαν προμηθευτεί 44 δήμοι της Αττικής, καθώς οι υπόλοιποι 22 είχαν εξαρχής αρνηθεί να τα αγοράσουν. Πανελλαδικά, την εγκατάσταση των πολυκέντρων είχαν αποδεχτεί ακόμη δεκάδες δήμοι, ο συνολικός αριθμός των οποίων ξεπερνά τους 80.

Έφοδος στα γραφεία της ΤΕΧΑΝ

Η απόφαση της ΤΕΧΑΝ να αποσυρθεί από τη διαχείριση των πολυκέντρων ανακύκλωσης ήρθε μετά την έφοδο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στα γραφεία της σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο – έφοδος η οποία διατάχθηκε από τις Ευρωπαίες Εισαγγελείς, Ευγενία Κυβέλου και Ελένη Σίσκου, με στόχο:

(α) Την κατάσχεση του ψηφιακού αρχείου της εταιρείας.

(β) Την εξέταση των συμβάσεων πώλησης με την Περιφέρεια Αττικής και τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Πελοποννήσου και Κρήτης.

(γ) Την κατάσχεση των συμβάσεων της TEXAN με εταιρείες επικοινωνίας, στο πλαίσιο διερεύνησης ενδεχόμενης αθέμιτης επιρροής για την ανάθεση του έργου.

Σύμφωνα, δε, με δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι ελεγκτές που συμμετείχαν στην έφοδο στα γραφεία της ΤΕΧΑΝ διαπίστωσαν ότι η ποσότητα των ανακυκλώσιμων υλικών που βρισκόταν στον χώρο ήταν αισθητά μικρότερη από εκείνη που θα ανέμενε κανείς με βάση το εύρος των συμβάσεων που έχουν συναφθεί.

Την ίδια στιγμή, φέρεται να εντοπίστηκαν υλικά που δεν προβλέπονταν από τις συμβατικές υποχρεώσεις του έργου, εύρημα που εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης των εγκαταστάσεων.

Τα «χρυσά» πολυκέντρα ανακύκλωσης που δεν απέδωσαν

Τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» αγοράστηκαν μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με το κόστος για τα δημόσια ταμεία να ξεπερνά τα 80 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα, δε, με το επίσημο πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, για κάθε μεμονωμένο «σπιτάκι» καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ, τη στιγμή που η πραγματική αξία του στην ελεύθερη αγορά κοστολογείται μόλις στις 66.000 ευρώ.

Η κυβέρνηση τα προωθούσε συστηματικά από το 2019 και μετά, με το επιχείρημα ότι έτσι θα ενισχύονταν οι επιδόσεις της χώρας στην ανακύκλωση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, παρά τις επενδύσεις, η Ελλάδα είναι ακόμη πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό στόχο (έως το 2030) του 60% στην ανακύκλωση, συνεχίζοντας να οδηγεί σε ταφή πάνω από το 80% των απορριμμάτων και με την ανακύκλωση να παραμένει «κολλημένη» στο 18,5%.

Η «άβολη» ερώτηση του Γιώργου Βλάχου στη Βουλή

Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέμα για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» φτάνει στη Βουλή – και μάλιστα από βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος.

Σε προηγούμενη συνεδρίαση της «γαλάζιας» ΚΟ ο Γιώργος Βλάχος, ανάμεσα στις άλλες αιχμές που είχε αφήσει κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της στρατηγικής που ακολουθεί η ΝΔ, είχε αναφερθεί και στο ζήτημα της ανακύκλωσης.

Ωστόσο, προ δύο ημερών ο ίδιος επανέφερε το θέμα, με ερώτησή του στη Βουλή, ενώ ζήτησε και την κατάθεση εγγράφων σχετικά με τη διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης και την προμήθεια των «πράσινων σπιτιών», υποστηρίζοντας μάλιστα πως σε δύο αντίστοιχες ερωτήσεις που κατέθεσε τον Αύγουστο του 2025 και τον Μάιο του 2026 δεν πήρε επαρκείς απαντήσεις.

Ο κ. Βλάχος ζήτησε, μεταξύ άλλων, να ενημερωθεί για το εάν «προτίθεται η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την πλήρη ενημέρωση της Βουλής σχετικά με τη διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης και των σχετικών δημόσιων πόρων», ενώ κάλεσε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προσκομίσει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με τον διαγωνισμό που αφορά στα «σπιτάκια ανακύκλωσης», το κόστος τους και τη διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών.

Η απάντηση Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επιχείρησε να υποβαθμίσει το ζήτημα, καθώς ερωτηθεί κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είπε πως οι ερωτήσεις του κ. Βλάχου έχουν ήδη απαντηθεί στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε:

«Έχω μπροστά μου τρεις απαντήσεις που έχει δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα τελευταία δύο χρόνια σε επίκαιρες ερωτήσεις για το ίδιο θέμα, άρα απαντήθηκαν αρμοδίως στην Βουλή. Υπάρχει η επίκαιρη 1392/ 16.9.2024 του κυρίου Φάμελλου που την απάντησε ο τότε Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σκυλακάκης. Η επίκαιρη 165/ 31.10.2025 του κυρίου Ζαμπάρα, που την απάντησε ο νυν υφυπουργός στις 10.11.2026 ο κ. Τσάφος και άλλη μία επίκαιρη η 882/ 12. 05. 2026 του κυρίου Βλάχου πάλι, που την απάντησε πάλι ο κ. Τσάφος, ο εν ενεργεία Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναφέρομαι, λοιπόν, πλήρως στις απαντήσεις του κυρίου Σκυλακάκη και του κ. Τσάφου, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου».