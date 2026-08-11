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Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος
Ανεμοδείκτης
15:11 - 11 Αυγ 2026

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Ο Σταύρος Μπένος είχε αναλάβει την ανασυγκρότηση του Έβρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023, ωστόσο, τρία καλοκαίρια αργότερα δηλώνει και ο ίδιος απογοητευμένος.

Τα κονδύλια, όπως υποστηρίζει, συρρικνώθηκαν δραματικά και υπήρξαν σημαντικές παρεμβάσεις στο έργο του. Στην πραγματικότητα, προσπάθησαν να του επιβάλλουν έναν σχεδιασμό που δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ο ίδιος και οι συνεργάτες του είχαν αποφασίσει να υλοποιήσουν.

Όπως καταγγέλλει, το φιλόδοξο master plan «Έβρος Μετά», προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με ισχυρή χρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια, που εκπονήθηκε υπό την ευθύνη του Σταύρου Μπένου, εγκαταλείπεται. Στη θέση του εμφανίζεται ένα συρρικνωμένο (κατά σχεδόν 90%!) σχέδιο 309 εκατομμυρίων ευρώ και λογικά ο κ. Μπένος δηλώνει απογοητευμένος και προδομένος.

Ο κ. Μπένος ήταν θυμίζουμε υπεύθυνος και για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, γεγονός που γεννά προβληματισμούς και σχετικά με το πώς έτρεξε εκεί το σχέδιο ανασυγκρότησης.

Σε κάθε περίπτωση ο Σταύρος Μπένος έχει αποδείξει ότι δεν υψώνει τους τόνους χωρίς λόγο και η κυβέρνηση πρέπει να πάρει θέση.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/08/2026 - 17:44
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