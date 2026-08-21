Μαρινάκης: Μόνιμου χαρακτήρα τα μέτρα της ΔΕΘ – Τι είπε για ελεύθερους επαγγελματίες και στεγαστικό

Μία πρώτη εικόνα για το «καλάθι» της ΔΕΘ έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που εξετάζει το κυβερνητικό επιτελείο και, μεταξύ άλλων, στέλνοντας σήμα για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Μιλώντας στο News 24/7, ο κ. Μαρινάκης επανέφερε τη θέση του πρωθυπουργού πως τα τεκμήρια δεν θα πρέπει να αποτελούν μόνιμο τρόπο φορολόγησης, ενώ συνέδεσε τη σταδιακή κατάργησή τους με την απόδοση των υπόλοιπων μέτρων κατά της φοροδιαφυγής.

«Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός —και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες— είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε, σταδιακά, την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλω είτε το ένα μετά το άλλο», είπε, για να προσθέσει:

«Όσο εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά και αποδίδουν, τόσο πρέπει, σταδιακά, να φεύγουν τα τεκμήρια».

Μόνιμα μέτρα άνω του 1 δισ. ευρώ

Ο ίδιος απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα μέτρα, ωστόσο σημείωσε ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ. Όσο για τους αποδέκτες των παρεμβάσεων, συμπεριέλαβε τους συνταξιούχους, τους δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους ελευθέρους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Τόνισε, δε, πως στόχος είναι τα διαθέσιμα χρήματα να μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια.

Παράλληλα, απέρριψε εκ νέου το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο Δημόσιο και της 14ης σύνταξης, παραπέμποντας στο υψηλό δημοσιονομικό κόστος τέτοιων παρεμβάσεων.

Παρ’ όλα αυτά, άφησε περιθώριο για ενίσχυση του επιδόματος που καταβάλλεται τον Νοέμβριο στους συνταξιούχους, με την προοπτική να αποκτήσει πιο μόνιμο και οριζόντιο χαρακτήρα.

Ανοιχτό άφησε το «παράθυρο» και για νέο στεγαστικό πρόγραμμα στα πρότυπα των «Σπίτι μου» και «Σπίτι μου ΙΙ».

Όπως σημείωσε: «Δεν αποκλείω κιόλας να δούμε, να δουλέψουμε, δεν γνωρίζω κάτι αυτή τη στιγμή, το οποίο να είναι έτοιμο να ανακοινωθεί. Μακάρι να υπάρξουν οι πόροι για κάτι αντίστοιχο. Δεν ξέρω αν είναι “Σπίτι μου ΙΙΙ” ή ένα αντίστοιχο πρόγραμμα».

Επεσήμανε, πάντως, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της αγοράς δεν είναι αποκλειστικά η έλλειψη νέων κατοικιών, αλλά τα ακίνητα που παραμένουν κλειστά. «Αν δείτε τα δεδομένα, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι τα κλειστά ακίνητα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα», είπε.

Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει για τα εθνικά και τα δίκαια

Σε σχέση με τη νέα ένταση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας με αφορμή το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως «η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να προαναγγείλω ή να προεξοφλήσω την εξωτερική πολιτική της χώρας σε μια συνέντευξη».

Όσον αφορά, δε, τα θαλάσσια πάρκα είπε ότι «οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του».

Για Αλ. Τσίπρα: Κανένας αντίπαλος δεν είναι από πριν αμελητέος

Σχετικά με την πολιτική επιστροφή του κ. Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε:

«Κανένας αντίπαλος δεν είναι από πριν αμελητέος. Ειδικά ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας, επειδή τον ψήφισαν οι πολίτες».

Ταυτόχρονα, απέρριψε την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να οργανώσει την πολιτική της αντιπαράθεση με βάση μια πιθανή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού.

«Αν κάνουμε το λάθος και βάλουμε ως μέτρο σύγκρισης τη διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, τότε έχουμε χάσει πριν μπούμε στο “γήπεδο”. Το αφήγημά μας είναι να μην γυρίσουμε πίσω γενικά», σημείωσε.

Αιχμές άφησε, δε, και για τον Αντώνη Σαμαρά και τη στάση του στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι «το να είσαι, όταν έχεις την εξουσία, στο κλίμα του διαλόγου, όχι της υποχώρησης - άλλο διάλογος, άλλο υποχώρηση - και όταν φεύγεις από την εξουσία, να αποφασίζεις να είσαι πιο επιθετικός με τη γείτονα χώρα, γιατί είναι εκ του ασφαλούς αυτή η επιθετικότητα, δεν ισχυροποιεί καθόλου τη χώρα».