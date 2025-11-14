Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη στήριξη στις 2062 μονάδες
09:32 - 14 Νοε 2025

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη στήριξη στις 2062 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
Άνοδο κατά 1,04% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2074,96 μονάδες (4η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση).

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 254,6 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές ανέλαβαν από νωρίς την υπεροπλία και με οδηγό τραπεζικούς τίτλους και άλλα blue chips (ΑΔΜΗΕ, Τράπεζα Κύπρου, Τιτάν, Helleniq Energy) οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2083 μονάδων περί τις 3μμ. Η αντίδραση των πωλητών οδήγησε σε μικρή περικοπή των κερδών μέχρι και τις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώνονταν στο 3,310% με τις ευρωπαϊκές αγορές να έχουν μικτά πρόσημα στους δείκτες σε συνέχεια του τερματισμού του shutdown στις ΗΠΑ μετά από 43 ημέρες. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,98%) κατέγραψε κέρδη με τις Eurobank (+3,09%) και Πειραιώς (+3,03%) να υπεραποδίδουν. Κέρδη ακόμη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (+4,58%), η Helleniq Energy (+2,24%), το ΔΑΑ (+2,81%), η Τράπεζα Κύπρου (+2,50%), ο Τιτάν (+2,12%), η Metlen (+2,11%) και ο ΟΛΘ (+2,94%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο ΟΠΑΠ (-1,52%), ο ΟΤΕ (-3,02%), το Jumbo (-0,56%), η Aegean (-0,29%), o Aktor (-0,86%) και η ΕΧΑΕ (-1,10%) από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση. . Απολογιστικά, 71 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 41 εκείνων που υποχώρησαν. Ολοκληρώνεται σήμερα η δημόσια προσφορά της Lamda Development με στόχο την άντληση 500 εκ. ευρώ μέσω έκδοσης 7ετούς ομολόγου, ενώ αργά το βράδυ ο οίκος Fitch ανακοινώνει την ετυμηγορία του για το ελληνικό αξιόχρεο.

Ο Γ.Δ. συνέχισε την αναρρίχησή του, φθάνοντας μια ανάσα από την ισχυρή αντίσταση του καθοδικού χάσματος των 2085 μονάδων.

Πλησιέστερη στήριξη στις 2062 μονάδες.

