Southern Spear: Η νέα επιχείρηση των ΗΠΑ που ταράζει Λατινική Αμερική και διεθνή κοινότητα
09:11 - 14 Νοε 2025

Southern Spear: Η νέα επιχείρηση των ΗΠΑ που ταράζει Λατινική Αμερική και διεθνή κοινότητα

Reporter.gr Newsroom
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επισημοποίησαν την εκτεταμένη στρατιωτική δράση τους στην Καραϊβική, δίνοντας στην επιχείρηση το όνομα «Southern Spear». Η κίνηση έρχεται μετά από μια σειρά φονικών επιθέσεων εναντίον σκαφών που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει «ναρκοπλοία», με δεκάδες νεκρούς σε διάστημα λίγων εβδομάδων.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε την επιχείρηση μέσω της πλατφόρμας X, τονίζοντας ότι στόχος είναι «η εξουδετέρωση ναρκο-τρομοκρατών» και η προστασία της αμερικανικής επικράτειας από τη διακίνηση ναρκωτικών. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τοποθεσίες ή συγκεκριμένα πλήγματα, ωστόσο επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση τελεί υπό τη διοίκηση ειδικής Task Force και του US Southern Command, αρμόδιου για την Καραϊβική και τα παράκτια ύδατα της Λατινικής Αμερικής.

Μεγάλη στρατιωτική κινητοποίηση – Αεροπλανοφόρο στα ανοιχτά της Λατινικής Αμερικής

Η αμερικανική παρουσία στην περιοχή έχει ενισχυθεί δραστικά. Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford βρίσκεται ήδη σε διεθνή ύδατα κοντά στη Λατινική Αμερική, συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία και αεροσκάφη. Σύμφωνα με το CBS News, ανώτεροι στρατιωτικοί σύμβουλοι παρουσίασαν στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επιλογές για ενδεχόμενες επιχειρήσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας — ένα σενάριο που εντείνει τις ανησυχίες περί πιθανής στρατιωτικής σύρραξης.

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι στοχεύουν αποκλειστικά εγκληματικά δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών. Ωστόσο, η έλλειψη δημοσιοποιημένης νομικής βάσης για τις επιθέσεις και ο αυξανόμενος αριθμός θυμάτων προκαλούν διεθνή αντίδραση.

Κατηγορίες για παράνομες εκτελέσεις – Οξύνονται οι σχέσεις με τη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο καταδίκασε τις επιχειρήσεις ως παράνομες «εκτελέσεις» και έκανε λόγο για αμερικανικά σχέδια ανατροπής του. Αν και ο Τραμπ αρνήθηκε ότι σχεδιάζει εισβολή, δήλωσε πως «οι ημέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες», ενισχύοντας το κλίμα καχυποψίας.

Το Καράκας ξεκίνησε ευρείας κλίμακας στρατιωτικά γυμνάσια, ενώ χώρες της περιοχής όπως η Κολομβία και η Βραζιλία αντιμετωπίζουν την αμερικανική κινητοποίηση ως επικίνδυνη επίδειξη δύναμης.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα — μια παραδοχή που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις εντάσεις.

Ένα ημισφαίριο σε αναβρασμό

Καθώς η «Southern Spear» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η Καραϊβική και η βόρεια Λατινική Αμερική βρίσκονται στο επίκεντρο ενός νέου γεωπολιτικού ρίσκου. Με κρίσιμα ερωτήματα αναπάντητα —όπως η νομιμότητα των αμερικανικών επιθέσεων, ο πραγματικός στόχος της επιχείρησης και το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων— η περιοχή εισέρχεται σε μια περίοδο υψηλής έντασης και αβέβαιης κλιμάκωσης.

