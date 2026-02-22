Τα hoaxes του «Αδώνιδος Γεωργιάδου»

Ο υπουργός Υγείας μπορεί να φοβήθηκε για τη σωματική του ακεραιότητα στη Νίκαια, αλλά με μία διμοιρία πάνοπλους αστυνομικούς στο πλευρό του και 2-3 άτομα της προσωπικής του φρουράς να τον περιφρουρούν, ήταν μάλλον απίθανο να πάθει κάτι. Ας πούμε πως ορθώς προστατεύθηκε και όλα καλά. Αφού το λύσαμε αυτό, ας συζητήσουμε για το τι ακολούθησε...

Ο Άδωνις Γεωργιάδης λέει ότι φοβήθηκε για τη σωματική του ακεραιότητα. Άνθρωπος είναι και παρότι είχε πολυπρόσωπη προστασία και φορούσε τα.... μαγικά του μανικετόκουμπα, μπορεί να αισθάνθηκε πως απειλείται.

Τελικά, όμως, πέρασε από το εξαγριωμένο πλήθος χωρίς να πάθει τίποτα. Και το βίντεο που έχουμε δει αμέσως μετά τα επεισόδια είναι ένα στο οποίο ο υπουργός κατσαδιάζει έναν γιατρό, ο οποίος φοράει χειροπέδες και είναι περικυκλωμένος από αστυνομικούς. Ο υπουργός δεν δείχνει να φοβάται, αλλά με περίσσια... μαγκιά τραμπουκίζει τον γιατρό και διατάζει τους αστυνομικούς να τον πάνε στο αυτόφωρο. «Δε ντρέπεσαι; Δεν σέβεσαι τον υπουργό Υγείας; Είσαι και γιατρός [..] Αυτόφωρο θα πας. Μέσα», φώναξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

{https://www.youtube.com/watch?v=GA-0Pw87Phc}

Για να δικαιολογήσει αυτή τη συμπεριφορά, ο υπουργός υποστήριξε πως πριν από το ακραίο ξέσπασμά του είχε απειληθεί η σωματική του ακεραιότητα, είχε φοβηθεί και έβαλε τις φωνές.

Κατάλαβε, προφανώς, πως η συμπεριφορά του ήταν ανάρμοστη και στα social media έφαγε κράξιμο. Για να υπερασπιστεί τον εαυτό του άρχισε να ισχυρίζεται πως ο συγκεκριμένος γιατρός, τον έφτυσε, τον έβρισε και τον χτύπησε. Σε μία από τις πάμπολλες τηλεοπτικές του εμφανίσεις υποσχέθηκε μάλιστα πως θα μας δείξει και ένα βίντεο που το αποδεικνύει, αλλά αυτό το υλικό ακόμα «αγνοείται».

Δημοσίευσε απλώς μία φωτογραφία που δείχνει τον γιατρό με υψωμένη τη γροθιά του. Ακόμη και τα «ελληνικά hoaxes», όμως, απορρίπτουν τους ισχυρισμούς του κ. Γεωργιάδη, λέγοντας πως από την ανάλυση των βίντεο ο γιατρός είναι πολύ μακριά και δεν υπάρχει περίπτωση να τον χτύπησε, ούτε καν να προσπάθησε να το κάνει.

Έκτοτε ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε πως τελικά ο γιατρός προσπάθησε να τον χτυπήσει, αλλά αστόχησε. Βέβαια, ούτε αυτό προκύπτει από πουθενά.

Τώρα θα μου πείτε και τι με όλα αυτά; Ο Άδωνις Γεωργιάδης λέει ψέματα. Σιγά το νέο.

Ο υπουργός είναι αυτός που είναι και το... σόου θα συνεχιστεί. Το ακροατήριό του ακριβώς για όλα τα παραπάνω τον ψηφίζει. Γιατί κάνει τσαμπουκά στους «κομμουνιστές» και λατρεύει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική.

Οι συνδικαλιστές δεν πρέπει να δρουν ανεξέλεγκτοι. Κι ας συμφωνήσουμε πως πολλές φορές υπερβαίνουν τα εσκαμμένα. Αλλά αφού ο υπουργός προστατεύθηκε, ως δημοσιογράφοι είμαστε υποχρεωμένοι να δείξουμε μεγαλύτερο ζήλο στο fact checking που αφορά τα λεγόμενα και τις πράξεις του «πολιτικού τους προϊστάμενου», όπως κι ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται.

Και σε αυτό το κομμάτι ο υπουργός πρώτον έχει πει μία σειρά από ψέματα και δεύτερον έχει τραμπουκίσει έναν γιατρό που συνελήφθη. Ο Πρωθυπουργός, όμως, αμολάει χαρταετό ελπίζει πως το θέμα θα ξεχαστεί.

Όσο για την ουσία, την κατάσταση στα νοσοκομεία, ο Άδωνις Γεωργιάδης λέει τα εξής:

«Το νοσοκομείο της Νίκαιας επί θητείας μου έχει σε σχέση με το 2019 αύξηση προϋπολογισμού κατά 76%» - Χρησιμοποιεί δηλαδή ως ορόσημο το 2019, όπου το νοσοκομείο είχε μνημονιακό μπάτζετ και φυσικά δεν είχε ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού.

Τότε προφανώς οι δαπάνες για την υγεία αυξήθηκαν κατά πολύ (από προηγούμενους υπουργούς) και ακολούθησαν και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλα αυτά τα αθροίζει ο κ. Γεωργιάδης για την αυτοπροβολή του.

Επισημαίνει πως το νοσοκομείο έχει 65 επιπλέον ιατρούς, 135 νοσηλευτές και 133 άτομα λοιπό προσωπικό, πάλι συγκρίνοντας το σήμερα με την μνημονιακή και προ- covid εποχή.

Επίσης, συμπλήρωσε πως «επί υπουργίας Αδώνιδος Γεωργιάδου» έγιναν μεγάλα έργα 30 εκατ. ευρώ, ενώ επί 40 χρόνια δεν είχε αλλάξει στη Νίκαια ούτε βίδα. Για τέτοια σεμνότητα μιλάμε. Όλοι άχρηστοι (ακόμα και οι της ΝΔ) εκτός από τον ίδιο.

Φυσικά, αν δεν είσαι ο Μάικλ Τζόρνταν και μιλάς στο τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό σου, προφανώς έχεις θέμα και δύσκολα μπορείς να διακρίνεις τα λάθη σου και να κάνεις την αυτοκριτική σου.

Οι ψυχολόγοι δε τονίζουν πως εκτός από ότι φανερώνονται συμπτώματα ναρκισσισμού, η χρήση του ονόματος αντί για το «εγώ» βοηθά στη διαχείριση έντονων συναισθημάτων. Άνθρωποι σε κατάσταση στρες ή κατά τη διάρκεια κρίσιμων αποφάσεων χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική για να αποκτήσουν ψυχραιμία. Κάτι ξέρει η επιστήμη...