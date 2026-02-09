Τα πανεπιστήμια στη χώρα των «ΘΑ»υμάτων

Τον περασμένο Ιούνιο ο πρωθυπουργός είχε συναντηθεί με τους πρυτάνεις και σε αυστηρό τόνο είχε δώσει διορία δύο μηνών για να συντάξουν ή να επικαιροποιήσουν τα σχέδια ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Διαφορετικά, τους είπε πως κινδυνεύουν ακόμα και με απολύσεις.

Η κυβέρνηση έκανε έτσι το... χρέος της, για να φανεί ότι έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για τη βία στα πανεπιστήμια. Τότε, βέβαια οι πρυτάνεις είχαν επισημάνει πως «καλές οι υποδείξεις της κυβέρνησης», αλλά χωρίς χρηματοδότηση δύσκολα θα έχει επιτυχία το σχέδιο, όσο κι αν τους «μαλώνει» ο πρωθυπουργός. Πρόσθεσαν επίσης ότι το υπουργείο Παιδείας «ξέχασε» να προσλάβει υπαλλήλους για να υλοποιήσουν όσα ζητάει.

Του υπενθύμισαν επίσης ότι οι κάμερες δεν έχουν μπει στα ιδρύματα γιατί η κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει το σχετικό προεδρικό διάταγμα και ότι «σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η παρέμβαση της αστυνομίας είναι αυτεπάγγελτη σε όλους τους Πανεπιστημιακούς χώρους, όταν πραγματοποιούνται ποινικά αδικήματα».

Περίπου 8 μήνες αργότερα η κυβέρνηση ζητά ξανά εξηγήσεις από τις πρυτανικές αρχές για τα επεισόδια στο ΑΠΘ και χρησιμοποιεί και πάλι αυστηρό ύφος. «Σε 48 ώρες να μας πείτε γιατί έγιναν τα επεισόδια».

Οι πρυτάνεις διευκρίνισαν από την πρώτη στιγμή όσα είχαν πει και προ οκταμήνου. Πως δεν έδωσαν άδεια για το «επίμαχο» πάρτι και συνεπώς η παρέμβαση της αστυνομίας έγινε αυτεπάγγελτα, όπως προβλέπεται από το νόμο.

Επίσης, η πρυτανεία του ΑΠΘ (που δεν τη λες και αντικυβερνητική) δήλωσε πρόθυμη να λάβει επιπλέον μέτρα ασφαλείας και να μπει ακόμα και το περιβόητο «τουρνικέ» για ελεγχόμενη πρόσβαση. Βέβαια, για αυτά απαιτούνται χρήματα και συνεπώς το μπαλάκι επιστρέφει στην κυβερνηση.

Η υπουργός Παιδείας, πάντως, είπε την αλήθεια. Τα πανεπιστήμια έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα τα σχέδια ασφαλείας, αλλά αυτά ακόμα «αξιολογούνται από ειδική μονάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».

Η κα. Ζαχαράκη είπε επίσης πως «το επόμενο διάστημα» θα προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την εφαρμογή των σχεδίων, με διασφάλιση της χρηματοδότησης για την προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων μέτρων προστασίας.

«Τα χρήματα θα βρεθούν. Αν χρειαστούν περισσότεροι φύλακες ή επιπλέον μέσα ασφάλειας, θα εξασφαλιστούν. Έχουμε δεσμευτεί ότι τα πανεπιστήμια θα έχουν την απαραίτητη υποστήριξη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εντός του έτους θα προχωρήσουν οι σχετικοί διαγωνισμοί και θα εκδοθούν οι αναγκαίες υπουργικές αποφάσεις για τη λειτουργία των μονάδων ασφάλειας.

Πέντε «θα» σε μία πρόταση αλλά κατά τα λοιπά η κυβέρνηση χρεώνει τις αποτυχίες της στους πρυτάνεις και προσπαθεί να μας πείσει πως κάνει όσα χρειάζονται από τη μεριά της για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια.