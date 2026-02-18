Το μεγάλο φαγοπότι στο Παγκράτι

Το Παγκράτι είναι ίσως η πιο καλλιτεχνική περιοχή της Αθήνας και παράλληλα μία από τις πιο ακμάζουσες γειτονιές της πρωτεύουσας. Δεν ξεφεύγει όμως ούτε αυτή από το δόγμα της ανάπτυξης του φρέντο, των άπερολ και φυσικά του real estate.

Την ώρα που σε κάθε στενό του Παγκρατίου ξεφυτρώνουν καθημερινά σπριτσερίες, γαστροκαφενεία και bakeries, τα βιβλιοπωλεία και τα σινεμά κλείνουν.

Ακόμα και στην αρτιστίκ γειτονιά της πλατείας Προσκόπων (Βατραχονήσι) που «διαφημίζει» ότι σε αυτή σύχναζε ο Μάνος Χατζιδάκις, το... φαγοπότι επικρατεί (όπως έγραψε και η Λένα Διβάνη).

Το Λεξικοπωλείο που αποτελούσε ένα τοπόσημο της πλατείας με τη χαρακτηριστική μπορντό τέντα του έγραψε τον επίλογό του με μεγάλη αξιοπρέπεια.

Χωρίς μουρμούρες, αλλά με ψηλά το κεφάλι η Οντίλ Μπρεγιέ κλείνει την επιχείρηση, έχοντας ήδη βρει «νέα σπίτια για χιλιάδες βιβλία». Τα φρόντισε όλα μέχρι το τέλος.

Την ίδια ώρα ένα τριάρι 95 τετραγωνικών στην πλατεία Βαρνάβα πωλείται έναντι 750.000 ευρώ και ακόμα και το μαγειρείο της γειτονιάς έκλεισε για να γίνει «κανονικό» εστιατόριο και το σουβλατζίδικο έκλεισε έπειτα από 27 χρόνια λειτουργίας. Λογικά κι αυτό θα γίνει πιο γκουρμέ για να «ξεβλαχέψουμε» κι άλλο.

Τελευταίο νέο ένα κουρείο που έκλεισε για να γίνει μπαρ, πουλώντας... αέρα 150.000 ευρώ, ενώ τα ενοίκια των διαμερισμάτων στην περιοχή κυμαίνονται πια αρκετά πάνω από τον κατώτατο μισθό (800+ ευρώ).

Σημειώνεται επιπλέον πως ήδη έχουν κλείσει εμβληματικά σινεμά, με τελευταίο το Παλλάς που θα γίνει σούπερ μάρκετ. Απέμειναν η θερινή Όασις και το Πτι Παλαί που μετατράπηκε σε θέατρο.

Η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη δική μας μελαγχολία. Αποχαιρετάμε λοιπόν τα βιβλιοπωλεία και τα σινεμά που χάνουμε, κρατάμε τις αναμνήσεις και προχωράμε.

Αλλωστε κι εμείς του '80 οι εκδρομείς βάλαμε το χεράκι μας για όλα τα παραπάνω.