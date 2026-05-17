Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Με αιχμηρή ανάρτηση σχολίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τις εξελίξεις γύρω από τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο κ. Γεωργιάδης άφησε αιχμές περί «ρωσικού αποτυπώματος», σχολιάζοντας τη ζωντανή μετάδοση από την προετοιμασία του νέου κόμματος.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο κύριος που κάνει την ζωντανή αναμετάδοση της προετοιμασίας του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού με την παρουσία της έχει το όνομα του στα social γραμμένο στα ρώσικα… θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη;… αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη είστε αφελείς».

Σημειώνεται πως τη live μετάδοση έκανε ο Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης.

Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, στο νέο εγχείρημα συμμετέχει και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, επί σειρά ετών ανταποκριτής στη Μόσχα, ο οποίος έχει ήδη επιβεβαιώσει δημόσια τη συμπόρευσή του με την πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση που είχε ανοίξει τους προηγούμενους μήνες από κυβερνητικά στελέχη σχετικά με τη δράση λογαριασμών και δικτύων παραπληροφόρησης στα social media γύρω από την τραγωδία των Τεμπών.