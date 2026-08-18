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Χρηματιστήριο: «Φρένο» μετά το υψηλό 17 ετών – Ποιοι τίτλοι άντεξαν στις ρευστοποιήσεις
Σχόλια Αγοράς
17:48 - 18 Αυγ 2026

Χρηματιστήριο: «Φρένο» μετά το υψηλό 17 ετών – Ποιοι τίτλοι άντεξαν στις ρευστοποιήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Το Χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε την Τρίτη (18/8) σε φάση ελεγχόμενης διόρθωσης, με τους επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση μέρους των πρόσφατων κερδών, μία ημέρα μετά την άνοδο του Γενικού Δείκτη στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.617,02 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 12,86 μονάδων ή 0,49%. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κινήθηκε σε σχετικά στενό εύρος, μεταξύ των 2.606,12 και των 2.624,96 μονάδων, διατηρώντας πάντως το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 234,75 εκατ. ευρώ, με τα 49,37 εκατ. ευρώ να αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank συγκέντρωσαν συναλλακτική δραστηριότητα περίπου 31-32 εκατ. ευρώ η καθεμία. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα 189,86 δισ. ευρώ, ενώ η εικόνα στο ταμπλό ήταν αρνητική, με 72 μετοχές να κλείνουν σε χαμηλότερα επίπεδα, έναντι 37 ανοδικών και 15 αμετάβλητων.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες μετά το πρόσφατο ράλι και την προσέγγιση επιπέδων που είχαν να δουν από τον Νοέμβριο του 2015, αποτέλεσαν βασικό πεδίο κατοχύρωσης κερδών.

Η Alpha Bank βρέθηκε στην κορυφή των απωλειών μεταξύ των συστημικών τραπεζών, υποχωρώντας κατά 3,12% στα 4,532 ευρώ. Η Eurobank έκλεισε με πτώση 0,96%, στα 4,526 ευρώ, ενώ η Πειραιώς έχασε 0,59%, ολοκληρώνοντας στα 10,08 ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα κινήθηκε επίσης πτωτικά, κατά 0,58%, στα 16,425 ευρώ.

Η σημερινή τραπεζική διόρθωση έρχεται μετά από ένα ιδιαίτερα ισχυρό ανοδικό σερί και εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της αγοράς να «χωνέψει» τα πολυετή υψηλά, χωρίς μέχρι στιγμής να διαταράσσεται η γενικότερη ανοδική εικόνα.

Σε άλλα «μέτωπα», η εικόνα ήταν πιο διαφοροποιημένη, με τους ενεργειακούς τίτλους να ξεχωρίζουν και να λειτουργούν ως αντίβαρο στις πιέσεις των τραπεζών.

Η Motor Oil συνέχισε την ανοδική της πορεία, επωφελούμενη και από τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Η μετοχή κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, καθώς για πρώτη φορά ξεπέρασε το επίπεδο των 57 ευρώ, διευρύνοντας περαιτέρω το ανοδικό της ρεκόρ.

Σε νέα υψηλά πολλών δεκαετιών κινήθηκε και η HELLENiQ ENERGY, η οποία ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση πάνω από τα 15 ευρώ, σε επίπεδα που παραπέμπουν στον Ιανουάριο του 2000, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική που έχει αναπτύξει ο ενεργειακός κλάδος.

Τέλος, θετική ήταν και η εικόνα της Allwyn, η οποία συμπλήρωσε τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση, την ώρα που σε αρκετούς άλλους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης επικράτησαν ήπιες έως μέτριες πιέσεις.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2026 - 17:57
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