ΧΑ: Στοίχημα οι 2.600 μονάδες – Η Wall Street βάζει εμπόδια στον ΓΔ

Άνοδο κατά 0,23% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2599,44 μονάδες.

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 200,2 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές ανέλαβαν από νωρίς την υπεροπλία οδηγώντας το ΓΔ στο υψηλό ημέρας των 2609 μονάδων λίγο πριν τις 11πμ καθώς η αναγγελία αγορών ομολόγων από το Υπ. Οικονομικών έτυχε θερμής υποδοχής στη Wall Street. Όμως η αναγγελία για το ύψος του Αμερικανικού χρέους που έφτασε τα $40 τρις. προκάλεσε νέα νευρικότητα στις αγορές, με το Χ.Α. να συγχρονίζεται. Πέτυχε ωστόσο στο φινάλε και στις δημοπρασίες να καταγράψει μικρά κέρδη. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,924% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,39%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+0,68%) να υπεραποδίδει αλλά την Εθνική (-0,80%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Optima (+5,34%), η Credia (+3,49%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,70%), η Metlen (+1,46%), η ΕΛΧΑ (+1,92%), η Aegean (+1%) αλλά και η Q & R (+3,50%), το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+2,65%), η YKNOT (+4,96) και η Ideal (+2,14%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΔΕΗ (-1,09%), η Βιοχάλκο (-1,38%) και η ΕΕΕ (-1,14%). Απολογιστικά, 62 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 41 εκείνων που υποχώρησαν. Λήγουν σήμερα τα ΣΜΕ του τρέχοντα μήνα. Η αναμέτρηση με τις 2600 μονάδες του ΓΔ είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις αναταράξεις στη Wall Street να μην ευνοoύν τη θετική έκβαση του στόχου στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος.