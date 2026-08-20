Ήπια ανάκαμψη στο Χρηματιστήριο – «Φλερτάρει» ξανά με τις 2.600 μονάδες

Με ήπια ανάκαμψη έκλεισε την Πέμπτη (20/8) το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά το δεκαήμερο καθοδικό σερί, καταφέρνοντας να επιστρέψει στη ζώνη των 2.600 μονάδων, με το υψηλό των 2.629 μονάδων να βρίσκεται πια σε απόσταση αναπνοής.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.599,44 μονάδες, με άνοδο 0,23% (ή 5,87 μονάδες), ενώ το εύρος διακύμανσης καθορίστηκε στις 17 μονάδες με ημερήσιο υψηλό στις 2.609,36 μονάδες και χαμηλό στις 2.591,95 μονάδες.

Σε επίπεδο μήνα, μέχρι στιγμής ο ΓΔ ενισχύεται κατά 1,16%, ενώ σε επίπεδο έτους κινείται στο +22,57%.

Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε επίσης με κέρδη (+0,3%) στις 6.639,46 μονάδες.

Οι τράπεζες κινήθηκαν κατά βάση στα «πράσινα», με την Πειραιώς (+0,5%), την Alpha Bank (+0,41%) και τη Eurobank (+0,68%) να ενισχύονται, ενώ στον αντίποδα η Εθνική σημείωσε πτώση 0,8%. Έτσι, ο κλαδικός δείκτης έκλεισε την ημέρα με άνοδο 0,39% στις 3.3034,750 μονάδες.

Στους κερδισμένους της συνεδρίασης και η Metlen με +1,46%, η Aegean (+1%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,7%) και ο ΔΑΑ (+0,58%), ενώ με απώλειες έκλεισε η ΕΥΔΑΠ (-0,51%), η ΔΕΗ (-1,09%), η Coca Cola HBC (-1,14%) και η Viohalco (-1,38%).

Μικρή άνοδο σημείωσαν τα διυλιστήρια (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY), διευρύνοντας τα πρόσφατα κέρδη τους, ενώ στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Κρι Κρι που άγγιξε για πρώτη φορά τα 31 ευρώ (+2,65%).

Να σημειωθεί πως η Κρι Κρι διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,451 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό μέρισμα 0,428 ευρώ ανά μετοχή, με μερισματική απόδοση 1,4%). Το μέρισμα θα καταβληθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου, ενώ για σήμερα είχε προγραμματιστεί και η αποκοπή μερίσματος για την Έλαστρον ύψους 0,1 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό μέρισμα).

Στα διεθνή, ο γεωπολιτικός κίνδυνος παραμένει στο επίκεντρο, καθώς η αστάθεια στη Μέση Ανατολή προκαλεί νευρικότητα στις αγορές και ενισχύει την επιφυλακτικότητα των traders. Παράλληλα, οι επενδυτές αποτιμούν και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, γεγονός που ασκεί πρόσθετες πιέσεις στην οικονομική δραστηριότητα, περιορίζοντας τα περιθώρια για αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Σε αυτό το κλίμα, στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οι πτωτικές τάσεις έχουν πάρει το πάνω χέρι, με τον DAX και τον CAC να υποχωρούν περίπου κατά 0,6% αμφότεροι.