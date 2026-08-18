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Τραμπ: «Δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν» – Σε αδιέξοδο οι προσπάθειες για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Ειδήσεις
17:23 - 18 Αυγ 2026

Τραμπ: «Δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν» – Σε αδιέξοδο οι προσπάθειες για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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 Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι δεν διεξάγονται ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη επιμένει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσινγκτον εκπληρώσει τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας.

«Δεν υπάρχουν συνομιλίες ή συνομιλίες σε εξέλιξη, ούτε έχουν προγραμματιστεί, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει πλήρως σε ισχύ, ενώ τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και λειτουργούν κανονικά. Όπως ανέφερε, όλες οι θαλάσσιες νάρκες έχουν απομακρυνθεί ή εξουδετερωθεί.

Ωστόσο, η εικόνα που παρουσιάζει η ιρανική πλευρά είναι εντελώς διαφορετική.

Ο ανώτατος Ιρανός διαπραγματευτής, Μοχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να τηρήσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που είχε συναφθεί με το Ιράν τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τον Καλιμπάφ, οι όροι περιλαμβάνουν την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, την άρση των κυρώσεων στο πετρέλαιο, την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, καθώς και τον τερματισμό των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν σε όλα τα μέτωπα.

Η αντίφαση γίνεται ακόμη πιο έντονη καθώς μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ και ειδικός απεσταλμένος του, εμφανιζόταν αισιόδοξος για την πορεία των επαφών.

«Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα πω ότι οι συνομιλίες μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και διαφορετικών τμημάτων της ιρανικής κυβέρνησης, σε όλα τα επίπεδα, είναι πιθανότατα πιο έντονες από ποτέ», δήλωσε ο Κούσνερ στο Fox News.

Το αδιέξοδο απειλεί να παρατείνει τον πόλεμο

Η όποια πρόοδος προς την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών και την επανέναρξη της διέλευσης πετρελαιοφόρων από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ φαίνεται να έχει παγώσει, αυξάνοντας τον κίνδυνο παράτασης της σύγκρουσης.

Το Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters τη Δευτέρα, προσανατολίζεται πλέον σε «πλήρως επιθετική» στρατιωτική στάση, καθώς οι προσπάθειες για διαπραγμάτευση μιας μόνιμης συμφωνίας που θα τερμάτιζε τον πόλεμο με τις ΗΠΑ έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Τη Δευτέρα, όταν ρωτήθηκε εάν οι ΗΠΑ επιδιώκουν την παράταση της προσωρινής συμφωνίας του Ιουνίου, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά.

Έτσι, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι της. Η διάσταση αυτή καταδεικνύει πόσο εύθραυστη παραμένει η κατάσταση και πόσο μακριά βρίσκονται ακόμη οι δύο πλευρές από μια σταθερή συμφωνία.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2026 - 17:25
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