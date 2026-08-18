Optima: Η Motor Oil οδεύει προς ιστορικά υψηλή κερδοφορία
Συνολικά, η Optima αναμένει ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο για τη Motor Oil, σε συνέχεια των ιδιαίτερα θετικών επιδόσεων του πρώτου τριμήνου. Καταλύτες αποτελούν τα ισχυρά περιθώρια διύλισης και οι υψηλοί όγκοι παραγωγής, οι οποίοι υπερκαλύπτουν τις αρνητικές επιπτώσεις από τις συναλλαγματικές μεταβολές.
Κατά την εκτίμηση της Optima, η Motor Oil βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης ιστορικά υψηλής κερδοφορίας για το 2026, με βασικούς μοχλούς το εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης, τις επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και τα σημεία συμφόρησης στα Στενά του Χορμούζ, τα οποία έχουν οδηγήσει σε εκτίναξη των περιθωρίων στα μεσαία αποστάγματα.
Παράλληλα, θετική συμβολή αναμένεται από τη σταθερή λειτουργία της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής CCGT στην Κομοτηνή, καθώς και από την αυξημένη συνεισφορά του κλάδου διαχείρισης αποβλήτων.
Με βάση τα παραπάνω, η Optima εκτιμά ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανόδου έναντι των υφιστάμενων προβλέψεών της για τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη του ομίλου για το σύνολο του 2026, τα οποία τοποθετεί στα 1,4 δισ. ευρώ και 834 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Motor Oil διαπραγματεύεται, με βάση τις συντηρητικές εκτιμήσεις της Optima, σε περίπου 7,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026, ο οίκος επαναλαμβάνει τη σύσταση "Buy" για τη μετοχή, την οποία διατηρεί μεταξύ των κορυφαίων επενδυτικών επιλογών του για το 2026.