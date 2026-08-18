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Optima: Η Motor Oil οδεύει προς ιστορικά υψηλή κερδοφορία
Αναλύσεις
14:32 - 18 Αυγ 2026

Optima: Η Motor Oil οδεύει προς ιστορικά υψηλή κερδοφορία

Reporter.gr Newsroom
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Τα αποτελέσματα του β' τριμήνου του 2026 αναμένεται να ανακοινώσει την ερχόμενη Τρίτη 25 Αυγούστου η Motor Oil, μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής αγοράς, ενώ την επόμενη ημέρα, στις 17:30 ώρα Ελλάδας, θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Optima, εξαιρουμένης της επίδρασης των αποθεμάτων και έκτακτων παραγόντων, τα "προσαρμοσμένα" EBITDA της Motor Oil αναμένεται να διαμορφωθεί στα 484 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άλμα 104,2% σε ετήσια βάση. Τα "προσαρμοσμένα" καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 293 εκατ. ευρώ, έναντι 117 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Εφόσον συνυπολογιστεί ζημία αποθεμάτων ύψους 60 εκατ. ευρώ, λόγω της υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου σε τριμηνιαία βάση, η Optima τοποθετεί τα EBITDA βάσει IFRS στα 404 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 117,2% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Τα καθαρά κέρδη βάσει IFRS εκτιμώνται στα 231 εκατ. ευρώ, έναντι 77 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, η Optima εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα ανέλθουν στα 864 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 91,2% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν στα 496 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 133%. Σε όρους IFRS, τα EBITDA εκτιμώνται στα 949 εκατ. ευρώ, με άνοδο 145,2%, και τα καθαρά κέρδη στα 563 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 247,5%.

Optima: Η Motor Oil οδεύει προς ιστορικά υψηλή κερδοφορία

Συνολικά, η Optima αναμένει ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο για τη Motor Oil, σε συνέχεια των ιδιαίτερα θετικών επιδόσεων του πρώτου τριμήνου. Καταλύτες αποτελούν τα ισχυρά περιθώρια διύλισης και οι υψηλοί όγκοι παραγωγής, οι οποίοι υπερκαλύπτουν τις αρνητικές επιπτώσεις από τις συναλλαγματικές μεταβολές.

Κατά την εκτίμηση της Optima, η Motor Oil βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης ιστορικά υψηλής κερδοφορίας για το 2026, με βασικούς μοχλούς το εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης, τις επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και τα σημεία συμφόρησης στα Στενά του Χορμούζ, τα οποία έχουν οδηγήσει σε εκτίναξη των περιθωρίων στα μεσαία αποστάγματα.

Παράλληλα, θετική συμβολή αναμένεται από τη σταθερή λειτουργία της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής CCGT στην Κομοτηνή, καθώς και από την αυξημένη συνεισφορά του κλάδου διαχείρισης αποβλήτων.

Με βάση τα παραπάνω, η Optima εκτιμά ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανόδου έναντι των υφιστάμενων προβλέψεών της για τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη του ομίλου για το σύνολο του 2026, τα οποία τοποθετεί στα 1,4 δισ. ευρώ και 834 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Motor Oil διαπραγματεύεται, με βάση τις συντηρητικές εκτιμήσεις της Optima, σε περίπου 7,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026, ο οίκος επαναλαμβάνει τη σύσταση "Buy" για τη μετοχή, την οποία διατηρεί μεταξύ των κορυφαίων επενδυτικών επιλογών του για το 2026.

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