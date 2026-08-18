Optima: Η Motor Oil οδεύει προς ιστορικά υψηλή κερδοφορία

Τα αποτελέσματα του β' τριμήνου του 2026 αναμένεται να ανακοινώσει την ερχόμενη Τρίτη 25 Αυγούστου η Motor Oil, μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής αγοράς, ενώ την επόμενη ημέρα, στις 17:30 ώρα Ελλάδας, θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Optima, εξαιρουμένης της επίδρασης των αποθεμάτων και έκτακτων παραγόντων, τα "προσαρμοσμένα" EBITDA της Motor Oil αναμένεται να διαμορφωθεί στα 484 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άλμα 104,2% σε ετήσια βάση. Τα "προσαρμοσμένα" καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 293 εκατ. ευρώ, έναντι 117 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Εφόσον συνυπολογιστεί ζημία αποθεμάτων ύψους 60 εκατ. ευρώ, λόγω της υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου σε τριμηνιαία βάση, η Optima τοποθετεί τα EBITDA βάσει IFRS στα 404 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 117,2% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Τα καθαρά κέρδη βάσει IFRS εκτιμώνται στα 231 εκατ. ευρώ, έναντι 77 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, η Optima εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα ανέλθουν στα 864 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 91,2% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν στα 496 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 133%. Σε όρους IFRS, τα EBITDA εκτιμώνται στα 949 εκατ. ευρώ, με άνοδο 145,2%, και τα καθαρά κέρδη στα 563 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 247,5%.