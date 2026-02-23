ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Sell-Off στα Crypto: Στα $65.000 το Bitcoin, απώλειες 4% στην αγορά
Νομίσματα
08:57 - 23 Φεβ 2026

Sell-Off στα Crypto: Στα $65.000 το Bitcoin, απώλειες 4% στην αγορά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αγορές κρυπτονομισμάτων δέχθηκαν ξανά ισχυρό πλήγμα, με το Bitcoin να υποχωρεί περισσότερο από 3.000 δολάρια μέσα σε περίπου μία ώρα, διαγράφοντας όλα τα κέρδη του Σαββατοκύριακου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε δυναμικά στο μέτωπο των δασμών, επιβάλλοντας παγκόσμιο δασμό 15%, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε την Παρασκευή ότι οι εκτεταμένοι δασμοί που είχε ανακοινώσει υπερέβαιναν τις εξουσίες του.

«Την ίδια στιγμή, οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν αυξημένες, με τις αγορές πετρελαίου σε κατάσταση νευρικότητας», σχολίασε το Kobeissi Letter.

Οικονομικά γεγονότα 23–27 Φεβρουαρίου

Οι αγορές προσπαθούν ήδη να απορροφήσουν το νέο κύμα δασμών, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με την αγορά κρυπτονομισμάτων να καταγράφει πτώση 4% το πρωί της Δευτέρας.

Την Τρίτη αναμένεται η δημοσίευση των στοιχείων για την Καταναλωτική Εμπιστοσύνη Φεβρουαρίου, που αποτυπώνουν το κλίμα των καταναλωτών και τις πιθανές τάσεις στις δαπάνες. Τον Ιανουάριο, η εμπιστοσύνη υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014, καθώς οι ανησυχίες για τις συνθήκες στην αγορά εργασίας κυριάρχησαν στις αρχές του έτους.

Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, οι οποίες προσφέρουν σαφή εικόνα για τις πιέσεις στην αγορά εργασίας — έναν από τους δύο βασικούς στόχους της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Την Παρασκευή θα δημοσιευθεί ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) για τον Ιανουάριο, που μετρά τον πληθωρισμό σε επίπεδο χονδρικής — ο δεύτερος βασικός στόχος της Fed. Ωστόσο, δεν αναμένεται να μεταβάλει τη στάση αναμονής που τηρεί η κεντρική τράπεζα.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της Nvidia την Τετάρτη ενδέχεται να προκαλέσουν αναταράξεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, εάν διαφανεί μείωση της ζήτησης για τα τσιπ της εταιρείας, αν και ένα τέτοιο ενδεχόμενο θεωρείται απίθανο.

Οι αγορές κρυπτονομισμάτων ξανά στο κόκκινο

Το «κόκκινο» της Δευτέρας οδήγησε τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς σε απώλειες 4%, στα 2,31 τρισεκατομμύρια δολάρια, εξαλείφοντας τα κέρδη του Σαββατοκύριακου.

Το Bitcoin υποχώρησε από τα 67.600 δολάρια σε επίπεδα κάτω από τα 65.000 μέσα σε λίγες ώρες και παραμένει γύρω από αυτό το επίπεδο κατά τη στιγμή της συγγραφής. Το κρυπτονόμισμα καταγράφει πλέον εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 5% και κινείται κοντά στη στήριξη στο κάτω όριο του πλάγιου καναλιού διακύμανσής του.

Το Ether σημείωσε παρόμοιες απώλειες, υποχωρώντας στα 1.860 δολάρια — το χαμηλότερο επίπεδο από τις 6 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, τα altcoins συνεχίζουν να πιέζονται, με μεγαλύτερες απώλειες για τα Solana, Cardano, Hyperliquid και Chainlink.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νετανιάχου: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες του «εξαγώνου συμμαχιών» του Ισραήλ στη Μεσόγειο
Ειδήσεις

Νετανιάχου: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες του «εξαγώνου συμμαχιών» του Ισραήλ στη Μεσόγειο

Μαρ α Λάγκο: Ταυτοποιήθηκε ο «εισβολέας» που σκοτώθηκε από πράκτορες – Είχε δηλωθεί αγνοούμενος
Ειδήσεις

Μαρ α Λάγκο: Ταυτοποιήθηκε ο «εισβολέας» που σκοτώθηκε από πράκτορες – Είχε δηλωθεί αγνοούμενος

Καλώς μας ήρθες πάλι τρελό καρναβάλι!
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Καλώς μας ήρθες πάλι τρελό καρναβάλι!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Ειδήσεις

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.
Ειδήσεις

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Τι απαντά η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Τι απαντά η Τεχεράνη

Νέα «βεντέτα» ΗΠΑ – Γερμανίας με αφορμή νομοσχέδιο που βάζει «χαράτσι» σε Netflix, Amazon και Disney
Ειδήσεις

Νέα «βεντέτα» ΗΠΑ – Γερμανίας με αφορμή νομοσχέδιο που βάζει «χαράτσι» σε Netflix, Amazon και Disney

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση για το «δίχτυ προστασίας» 15.000 ευάλωτων νοικοκυριών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ