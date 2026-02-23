Sell-Off στα Crypto: Στα $65.000 το Bitcoin, απώλειες 4% στην αγορά

Οι αγορές κρυπτονομισμάτων δέχθηκαν ξανά ισχυρό πλήγμα, με το Bitcoin να υποχωρεί περισσότερο από 3.000 δολάρια μέσα σε περίπου μία ώρα, διαγράφοντας όλα τα κέρδη του Σαββατοκύριακου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε δυναμικά στο μέτωπο των δασμών, επιβάλλοντας παγκόσμιο δασμό 15%, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε την Παρασκευή ότι οι εκτεταμένοι δασμοί που είχε ανακοινώσει υπερέβαιναν τις εξουσίες του.

«Την ίδια στιγμή, οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν αυξημένες, με τις αγορές πετρελαίου σε κατάσταση νευρικότητας», σχολίασε το Kobeissi Letter.

Οικονομικά γεγονότα 23–27 Φεβρουαρίου

Οι αγορές προσπαθούν ήδη να απορροφήσουν το νέο κύμα δασμών, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με την αγορά κρυπτονομισμάτων να καταγράφει πτώση 4% το πρωί της Δευτέρας.

Την Τρίτη αναμένεται η δημοσίευση των στοιχείων για την Καταναλωτική Εμπιστοσύνη Φεβρουαρίου, που αποτυπώνουν το κλίμα των καταναλωτών και τις πιθανές τάσεις στις δαπάνες. Τον Ιανουάριο, η εμπιστοσύνη υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014, καθώς οι ανησυχίες για τις συνθήκες στην αγορά εργασίας κυριάρχησαν στις αρχές του έτους.

Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, οι οποίες προσφέρουν σαφή εικόνα για τις πιέσεις στην αγορά εργασίας — έναν από τους δύο βασικούς στόχους της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Την Παρασκευή θα δημοσιευθεί ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) για τον Ιανουάριο, που μετρά τον πληθωρισμό σε επίπεδο χονδρικής — ο δεύτερος βασικός στόχος της Fed. Ωστόσο, δεν αναμένεται να μεταβάλει τη στάση αναμονής που τηρεί η κεντρική τράπεζα.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της Nvidia την Τετάρτη ενδέχεται να προκαλέσουν αναταράξεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, εάν διαφανεί μείωση της ζήτησης για τα τσιπ της εταιρείας, αν και ένα τέτοιο ενδεχόμενο θεωρείται απίθανο.

Οι αγορές κρυπτονομισμάτων ξανά στο κόκκινο

Το «κόκκινο» της Δευτέρας οδήγησε τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς σε απώλειες 4%, στα 2,31 τρισεκατομμύρια δολάρια, εξαλείφοντας τα κέρδη του Σαββατοκύριακου.

Το Bitcoin υποχώρησε από τα 67.600 δολάρια σε επίπεδα κάτω από τα 65.000 μέσα σε λίγες ώρες και παραμένει γύρω από αυτό το επίπεδο κατά τη στιγμή της συγγραφής. Το κρυπτονόμισμα καταγράφει πλέον εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 5% και κινείται κοντά στη στήριξη στο κάτω όριο του πλάγιου καναλιού διακύμανσής του.

Το Ether σημείωσε παρόμοιες απώλειες, υποχωρώντας στα 1.860 δολάρια — το χαμηλότερο επίπεδο από τις 6 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, τα altcoins συνεχίζουν να πιέζονται, με μεγαλύτερες απώλειες για τα Solana, Cardano, Hyperliquid και Chainlink.