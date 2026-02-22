22:12 - 22 Φεβ 2026

Νετανιάχου: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες του «εξαγώνου συμμαχιών» του Ισραήλ στη Μεσόγειο

Reporter.gr Newsroom
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ προτίθεται να συγκροτήσει ένα πλέγμα συμμαχικών κρατών στη Μέση Ανατολή ή στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο τη συλλογική αντιμετώπιση όσων χαρακτήρισε «ακραίους» αντιπάλους.

Ο Νετανιάχου παρουσίασε μια ευρεία γεωπολιτική στρατηγική, στην οποία η Ελλάδα και η Κύπρος τοποθετούνται ως κεντρικοί πυλώνες ενός προτεινόμενου «εξαγώνου συμμαχιών», που αποσκοπεί στην ενίσχυση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, τη Μεσόγειο και πέραν αυτής. Παράλληλα, έκανε λόγο και για άλλες αραβικές, αφρικανικές και ασιατικές χώρες, χωρίς να τις κατονομάσει.

Ο Ισραηλινός ηγέτης διατύπωσε τις θέσεις αυτές ανακοινώνοντας την επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, σημειώνοντας ότι η χώρα του θα αποτελέσει μέρος του «άξονα των εθνών που ταυτίζονται» με το Ισραήλ.

«Απέναντι» στους φανατικούς άξονες

«Στο όραμα που έχω, θα δημιουργηθεί ένα ολόκληρο σύστημα, ουσιαστικά ένα “εξάγωνο” συμμαχιών γύρω ή μέσα στη Μέση Ανατολή», ανέφερε, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Η πρόθεση εδώ είναι να δημιουργήσουμε μια ένωση εθνών που βλέπουν κατάματα την πραγματικότητα, τις προκλήσεις και τους στόχους απέναντι στους φανατικούς άξονες, τόσο τον σιιτικό τον οποίο έχουμε πλήξει πολύ σκληρά, όσο και τον αναδυόμενο σουνιτικό».

Από την πλευρά του, ο Ναρέντρα Μόντι δήλωσε ότι συμφωνεί πλήρως με τον Νετανιάχου αναφορικά με τον «δεσμό μεταξύ Ινδίας και Ισραήλ», καθώς και με την «ποικιλόμορφη φύση των διμερών μας σχέσεων».

