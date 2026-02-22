Μαρ α Λάγκο: Ταυτοποιήθηκε ο «εισβολέας» που σκοτώθηκε από πράκτορες – Είχε δηλωθεί αγνοούμενος
22:01 - 22 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο άνδρας που φέρεται να παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, είναι ένας 21χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα, ονόματι Όστιν Τάκερ Μάρτιν, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της έρευνας.  

Κατά την ίδια πηγή, ο Μάρτιν είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος τις προηγούμενες ημέρες.

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και αστυνομικοί του τοπικού τμήματος τον πυροβόλησαν θανάσιμα όταν τον εντόπισαν στη βόρεια πύλη της κατοικίας του Τραμπ, περίπου στη 1.30 τα ξημερώματα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε ότι η Μυστική Υπηρεσία «έδρασε γρήγορα και αποφασιστικά για να εξουδετερώσει έναν τρελό, οπλισμένο με τουφέκι και με μια φιάλη αερίου, που εισέβαλε στο σπίτι του προέδρου Τραμπ».

Μέχρι στιγμής, οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για τα κίνητρα του δράστη. Την υπόθεση έχει αναλάβει το FBI, με τον διευθυντή του, Κας Πατέλ, να αναφέρει σε ανάρτησή του ότι η υπηρεσία «αφιερώνει όλους τους αναγκαίους πόρους» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Τραμπ μετά το περιστατικό και ευχαρίστησε τη Μυστική Υπηρεσία για την προστασία που παρέχει στον πρόεδρο και την οικογένειά του. «Δεν γνωρίζουμε αν αυτό το άτομο ήταν ο ιθύνων νους, αν ήταν ψυχικά διαταραγμένος ή τι ήταν ακριβώς», είπε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/02/2026 - 22:05
