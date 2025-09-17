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Μείωση κατασκευών μονοκατοικιών και αδειών στις ΗΠΑ τον Αύγουστο
Ειδήσεις
16:06 - 17 Σεπ 2025

Μείωση κατασκευών μονοκατοικιών και αδειών στις ΗΠΑ τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Η κατασκευή μονοκατοικιών και οι άδειες για μελλοντικές κατασκευές στις ΗΠΑ μειώθηκαν τον Αύγουστο, εν μέσω υπερπροσφοράς αδιάθετων νέων κατοικιών και χαλάρωσης της αγοράς εργασίας, παρά την πτώση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων. 

Οι νέες οικοδομές μονοκατοικιών, που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της οικοδομικής δραστηριότητας, μειώθηκαν κατά 7,0% σε εποχικά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό 890.000 μονάδων τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη (17/9) η Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου. Οι άδειες για μελλοντικές οικοδομές μονοκατοικιών μειώθηκαν κατά 2,2% στις 856.000 μονάδων.

Πτώση επιτοκίων και αντίκτυπος στην αγορά

Το επιτόκιο των δημοφιλών 30ετών στεγαστικών δανείων έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 μηνών, στο 6,35% την περασμένη εβδομάδα, από περίπου 7,04% στα μέσα Ιανουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας χρηματοδότησης στεγαστικών δανείων Freddie Mac. Η πτώση αυτή συνέβη καθώς οι χρηματοπιστωτικές αγορές ανέμεναν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα επανέλαβε τη μείωση των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο του ποσοστού, προκειμένου να στηρίξει την αγορά εργασίας. Ωστόσο, η ανακούφιση από τη χαλάρωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων είναι πιθανό να περιοριστεί από την υποτονική αύξηση της απασχόλησης και την αύξηση της ανεργίας, καθώς οι εταιρείες αναβάλλουν τις προσλήψεις λόγω των αβέβαιων οικονομικών προοπτικών.

Υποτονικό κλίμα μεταξύ οικοδόμων και υψηλά αποθέματα

Μια έρευνα της Εθνικής Ένωσης Οικοδόμων Κατοικιών που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (16/9) έδειξε ότι το κλίμα μεταξύ των οικοδόμων κατοικιών παρέμεινε υποτονικό το Σεπτέμβριο, αν και οι προσδοκίες για αύξηση των πωλήσεων τους επόμενους έξι μήνες βελτιώθηκαν. Οι οικοδόμοι μειώνουν όλο και περισσότερο τις τιμές και προσφέρουν άλλα κίνητρα για να μειώσουν το πλεόνασμα αποθεμάτων. Τα αποθέματα νέων κατοικιών βρίσκονται κοντά στα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά στα τέλη του 2007.

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