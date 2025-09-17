Σπανάκης: Έρχεται νέος ληξιαρχικός νόμος και ψηφιακή αναβάθμιση του Ειδικού Ληξιαρχείου

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ανακοίνωσε την κατάρτιση νέου ληξιαρχικού νόμου που θα αντικαταστήσει εκείνον που ισχύει από το 1977. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η σχετική ομάδα εργασίας έχει ήδη αρχίσει την επεξεργασία των διατάξεων, με στόχο να παρουσιαστεί το πρώτο σχέδιο εντός του έτους. Ο νέος νόμος θα περιλαμβάνει πρόνοιες για τη ριζική αναβάθμιση του Ειδικού Ληξιαρχείου, το οποίο είναι αρμόδιο για την καταχώριση πράξεων όπως γεννήσεις, γάμοι και θάνατοι Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό.

«Πάμε σε μια ειδική πλατφόρμα για τους πολίτες αυτούς και για τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τους πολίτες, ώστε να υπάρχει ένας προέλεγχος όλων των δικαιολογητικών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σπανάκης, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για πιο γρήγορη και οργανωμένη εξυπηρέτηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, σχολίασε και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, κάνοντας λόγο για έξι σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις, που αφορούν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ακίνητα, καθώς και μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ, στον ΦΠΑ και στα τεκμήρια. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι φορολογικές μειώσεις «είναι τριπλάσιες από τον πληθωρισμό» και ευνοούν κυρίως τα χαμηλότερα εισοδήματα.

Αναφερόμενος τέλος στην πολιτική επικαιρότητα, ο υφυπουργός χαιρέτισε την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία και εξέφρασε την ικανοποίησή του που θα είναι συνυποψήφιοι στον Νότιο Τομέα Αθηνών. «Είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς θέλουμε να φέρουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά της παράταξής μας. Θέλουμε συνεργασίες, θέλουμε ενότητα και πάνω από όλα θέλουμε πολιτική σταθερότητα για να μπορέσουμε να πάμε την Ελλάδα μπροστά», υπογράμμισε ο κ. Σπανάκης.