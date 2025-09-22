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Οι επαφές Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη – Αύριο (23/9) η συνάντηση με Ερντογάν
Ειδήσεις
08:49 - 22 Σεπ 2025

Οι επαφές Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη – Αύριο (23/9) η συνάντηση με Ερντογάν

Reporter.gr Newsroom
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Μπαράζ συναντήσεων και επαφών υψηλού ενδιαφέροντος έχει προγραμματιστεί για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι συναντήσεις αυτές θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας και επιρροής της Ελλάδας.

Ο πρωθυπουργός φτάνει σήμερα (22 Σεπτεμβρίου) στη Νέα Υόρκη και το πρόγραμμα του είναι ιδιαίτερα φορτωμένο, περιλαμβάνοντας διμερείς επαφές με αρχηγούς κρατών, συζητήσεις με επενδυτές και διακεκριμένους εκπροσώπους της ελληνικής και εβραϊκής διασποράς, αλλά και εμφανίσεις σε δεξαμενές σκέψης και διεθνή ΜΜΕ.

Η πολυαναμενόμενη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Την επόμενη ημέρα, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Την Τρίτη (23 Σεπτεμβρίου), ξεχωρίζει η συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου. Παρότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προσδοκίες για άμεση πρόοδο, η επαφή αυτή εκλαμβάνεται ως ένδειξη για την κατεύθυνση που θα λάβουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις το προσεχές διάστημα — είτε προς την αποκλιμάκωση είτε προς αναζωπύρωση των εντάσεων.

Στο επίκεντρο της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη θα βρεθούν επίσης η ενίσχυση της επενδυτικής εικόνας της χώρας, οι διεθνείς γεωπολιτικές προκλήσεις (από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή) και η σταθερή θέση της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει:

  • Σε δεξίωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (23/9)
  • Σε δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο (24/9)
  • Σε εκδήλωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος θα τιμηθεί με το Βραβείο Templeton
  • Σε σειρά διμερών επαφών με ηγέτες από την Κύπρο, την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Συρία, την Υεμένη και το Κουβέιτ
  • Σε ειδική συζήτηση της Wall Street Journal με τίτλο «Is Greece back?»
  • Σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Bloomberg (26/9)

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έφτασε στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Κυριακής, προκειμένου να συνοδεύσει τον πρωθυπουργό στις συναντήσεις του, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιήσει σειρά δικών του διπλωματικών επαφών.

Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αφρική και την Αμερική. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε καίρια ζητήματα, όπως:

  • Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
  • Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή
  • Οι εξελίξεις στην Υποσαχάρια Αφρική
  • Οι παγκόσμιες προκλήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και το Διεθνές Δίκαιο

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει σε τριμερείς συναντήσεις Ελλάδας–Κύπρου–Αιγύπτου, Ελλάδας–Κύπρου–Ιορδανίας και Ελλάδας–Κύπρου–Συρίας. Επιπλέον, θα λάβει μέρος στο τετραμερές σχήμα Ελλάδας–Ρουμανίας–Βουλγαρίας–Κροατίας, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας ως περιφερειακού κόμβου συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του, θα παραστεί επίσης στο Διατλαντικό Δείπνο που διοργανώνει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, και θα συμμετάσχει:

  • Στη συνάντηση υψηλού επιπέδου για την 80ή επέτειο από την ίδρυση του ΟΗΕ
  • Στη Διεθνή Διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό, σε συνδιοργάνωση με Γαλλία και Σαουδική Αραβία
  • Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή
  • Στη συνάντηση του ΣΑ για τις σχέσεις ΟΗΕ–Αραβικού Συνδέσμου

Ως προεδρεύων της Υπουργικής Συνόδου του Forum Αρχαίων Πολιτισμών — θεσμός στον οποίο η Ελλάδα έχει την Προεδρία για το 2025 — ο κ. Γεραπετρίτης θα παρουσιάσει τις ελληνικές προτεραιότητες, που εστιάζουν:

  • Στην ειρηνική επίλυση διαφορών
  • Στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου
  • Στην προώθηση της ατζέντας «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια»
  • Στην κλιματική ασφάλεια
  • Στη θαλάσσια ασφάλεια και την προστασία των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις

Η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2025–2026, στοχεύει να ενισχύσει τη συμβολή της στη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα μέσα από πολυμερή διπλωματία και συνεργασία.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2025 - 09:00
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