Στα πρόθυρα νέας κρίσης Ισραήλ–Τουρκίας με φόντο τη Συρία

Το Ισραήλ κατηγόρησε την Τουρκία για «επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία» την Πέμπτη, ενώ η Άγκυρα ζήτησε να σταματήσουν οι «απερίσκεπτες» ισραηλινές επιθέσεις, δύο ημέρες μετά τον ισραηλινό βομβαρδισμό συριακής αεροπορικής βάσης, όπου, σύμφωνα με το Ισραήλ, επρόκειτο να αναπτυχθούν τουρκικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το Reuters, η επίθεση έφερε στο προσκήνιο τις εντάσεις μεταξύ των περιφερειακών δυνάμεων Τουρκίας και Ισραήλ για τη Συρία, ένα αραβικό κράτος που συνορεύει και με τις δύο χώρες. Η αυξανόμενη επιρροή της Άγκυρας στη Συρία, ως συμμάχου του προέδρου Αχμέντ αλ-Σαράα, έχει προκαλέσει ανησυχία στο Ισραήλ, ιδιαίτερα μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ το 2024.

Το Ισραήλ υποστήριξε ότι η Δαμασκός βρισκόταν στα πρόθυρα να επιτρέψει την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στην αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ και ότι είχε αγνοήσει τις ισραηλινές προειδοποιήσεις πως μια τέτοια ανάπτυξη θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Τουρκία διέψευσε τον ισχυρισμό.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάαντ αλ-Σαϊμπάνι, δήλωσε την Τετάρτη στο Axios ότι είχε καταστήσει σαφές στο Ισραήλ πως δεν υπήρχαν σχέδια για τη δημιουργία τουρκικής στρατιωτικής βάσης στο Αμπού αλ-Ντουχούρ.

Πρόσθεσε ότι Τούρκοι στρατιωτικοί αξιωματικοί είχαν επισκεφθεί τη βάση στη βορειοδυτική Συρία λίγες ημέρες πριν από το πλήγμα, διευκρινίζοντας όμως ότι η επίσκεψη εντασσόταν στο πλαίσιο της «συνεχιζόμενης στρατιωτικής συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας».

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε την Πέμπτη ότι καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία δεν βρισκόταν στη βάση πριν ή κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Τόνισε επίσης ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες της Συρίας να αναπτύξει τις δικές της στρατιωτικές δυνατότητες και υποδομές.

«Είναι απαραίτητο, για την ειρήνη και τη σταθερότητα τόσο της Συρίας όσο και της περιοχής, το Ισραήλ να σταματήσει αυτές τις απερίσκεπτες επιθέσεις και να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters την Τετάρτη ότι το ζήτημα της ανάπτυξης τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Συρία συζητήθηκε σε μια σπάνια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του αλ-Σαϊμπάνι και του επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, στις 14 Αυγούστου — λίγες ημέρες πριν από την επίθεση.

Ο Κατς προειδοποιεί τον Ερντογάν

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, σε ανάρτησή του στο X, προειδοποίησε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μην «παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία» και να μην «δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία μοιράζεται σύνορα μήκους περίπου 900 χιλιομέτρων με τη Συρία, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον 13ετή εμφύλιο πόλεμο, στηρίζοντας τους αντάρτες που πολεμούσαν τον Άσαντ και αναπτύσσοντας επανειλημμένα στρατεύματα στη Συρία για να αντιμετωπίσει κουρδικές ομάδες που θεωρούσε απειλή για την εθνική της ασφάλεια.

Για το Ισραήλ, οι ανησυχίες σχετικά με την ιρανική επιρροή, που κυριαρχούσαν επί της διακυβέρνησης Άσαντ, έχουν πλέον αντικατασταθεί από την ανησυχία για τον ρόλο της Τουρκίας μετά την ανατροπή του. Ο Άσαντ ανατράπηκε από αντάρτες υπό την ηγεσία του Σαράα, πρώην διοικητή της Αλ Κάιντα, ο οποίος έκτοτε έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένα πλήγματα στη Συρία από την ανατροπή του Άσαντ και έχει καταλάβει εδάφη στα νοτιοδυτικά της χώρας, επικαλούμενο ανησυχίες για το μαχητικό παρελθόν των νέων κυβερνώντων, ενώ υποστηρίζει επίσης ότι στόχος του είναι η προστασία της κοινότητας των Δρούζων, μιας θρησκευτικής μειονότητας με οπαδούς και στο Ισραήλ.

Οι ανησυχίες του Ισραήλ για τη Συρία έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σήμερα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενδέχεται να ηττηθεί, καθώς η εικόνα του σε θέματα ασφάλειας εξακολουθεί να έχει πληγεί από τις επιθέσεις υπό την ηγεσία της Χαμάς το 2023.

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Ο Αμερικανός απεσταλμένος: Ο μηχανισμός αποτροπής συγκρούσεων χρειάζεται βελτίωση

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει την Τρίτη τις ισραηλινές επιθέσεις «περιττή κλιμάκωση», δήλωσε στο Reuters ότι η Ουάσιγκτον εργάζεται για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αποτροπής συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ, Τουρκίας και Συρίας.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters ότι η Ουάσιγκτον δημιουργεί μια «διαδικασία αποκλιμάκωσης».

«Δημιουργείται και βρίσκεται ήδη σε ισχύ, αλλά χρειάζεται να βελτιωθεί και να διασφαλιστεί ότι πράγματι θα λειτουργεί και ότι όλοι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν… Αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο», είπε.

Ερωτηθείς εάν η Ουάσιγκτον ανησυχεί ότι οι ισραηλινές ενέργειες ενδέχεται να οδηγήσουν σε αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας, απάντησε: «Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν νομίζω ότι είμαστε καν κοντά».

«Το Ισραήλ είδε την Τουρκία να κινείται ολοένα νοτιότερα και το εξέλαβε ως πιθανή απειλή. Δεν προχώρησε σε ενέργεια που να προκαλέσει απώλειες ανθρώπινων ζωών. Δεν προχώρησε σε ενέργεια που να οδηγήσει στην καταστροφή σημαντικών υποδομών ή στρατιωτικών μέσων», πρόσθεσε.

Ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών αλ-Σαϊμπάνι δήλωσε στο Axios ότι το Ισραήλ δεν είχε καμία νόμιμη δικαιολογία για τον βομβαρδισμό.

«Δεν υπήρχε πρόθεση να δημιουργηθεί τουρκική βάση εκεί, ούτε να εγκατασταθεί μόνιμη τουρκική στρατιωτική παρουσία ή να αναπτυχθούν τουρκικές δυνάμεις στην περιοχή», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εγκατάσταση ήταν σε μεγάλο βαθμό άδεια και δεν είχε ακόμη τεθεί πλήρως σε λειτουργία.

Η Συρία και το Ισραήλ είχαν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς μια συμφωνία ασφαλείας, στο πλαίσιο συνομιλιών που διεξάγονταν επί έναν χρόνο με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Ωστόσο, όπως υποστήριξε ο αλ-Σαϊμπάνι, το Ισραήλ αργότερα υπαναχώρησε από τις δεσμεύσεις του και η συμφωνία δεν εφαρμόστηκε.