Ειρηνευτικό σχέδιο ΗΠΑ: Η Ουκρανία καλείται να παραδώσει γη και κάποια όπλα - Απογοητευμένος ο Ζελένσκι
19:31 - 19 Νοε 2025

Ειρηνευτικό σχέδιο ΗΠΑ: Η Ουκρανία καλείται να παραδώσει γη και κάποια όπλα - Απογοητευμένος ο Ζελένσκι

Reporter.gr Newsroom
Σύμφωνα με πληροφορίες από δύο ανεξάρτητες πηγές, που επικαλείται το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ασκούν αυξανόμενη πίεση στο Κίεβο προκειμένου να αποδεχτεί ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας. 

Το σχέδιο αυτό, όπως υποστηρίζουν οι πηγές, προβλέπει ότι η Ουκρανία θα κληθεί να παραχωρήσει ορισμένα εδάφη στη Ρωσία, ενώ παράλληλα θα συμφωνήσει σε περιορισμούς σχετικά με συγκεκριμένα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιεί.

Αν και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως το Κίεβο έχει ήδη λάβει “σήματα” σχετικά με τις βασικές παραμέτρους της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Ήδη, η Ουάσινγκτον έχει ζητήσει από τον Ζελένσκι να αποδεχθεί το προτεινόμενο πλαίσιο, που περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών και παράδοση όπλων, δήλωσαν δύο πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με τις πηγές, που μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, οι προτάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και τη μείωση του μεγέθους των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Η Ουάσινγκτον θέλει την αποδοχή των κύριων σημείων της πρότασης από το Κίεβο.

Μυστικές συνομιλίες

Σύμφωνα με πηγές των Financial Times, η πρόταση προβλέπει τη μείωση στο μισό του ουκρανικού στρατού, την παράδοση ορισμένων όπλων και την παράδοση του Ντονμπάς. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Ζελένσκι είναι απογοητευμένος από τις προτάσεις του σχεδίου.

Νωρίτερα σήμερα, μεταδόθηκαν πληροφορίες από αμερικανικά ΜΜΕ για "μυστικές" συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας προκειμένου να υπάρξει σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Το αμερικανικό σχέδιο, αποτελούμενο από 28 σημεία, αντλεί έμπνευση από την «επιτυχημένη», όπως αναφέρει ο Λευκός Οίκος, πρωτοβουλία Τραμπ για τη Γάζα. Ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος εξέφρασε αισιοδοξία, αν και παραμένει αβέβαιο πώς θα το δεχτούν Ουκρανία και Ευρωπαίοι.

Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios, τα 28 σημεία κατανέμονται σε τέσσερις ενότητες: ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφάλειας, ευρωπαϊκή ασφάλεια και μελλοντικές σχέσεις ΗΠΑ με Ρωσία και Ουκρανία. Δεν είναι σαφές πώς αντιμετωπίζονται κρίσιμα ζητήματα, όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σταδιακά αλλά κατέχουν λιγότερα εδάφη από όσα απαιτεί το Κρεμλίνο.

Τη σύνταξη του σχεδίου έχει αναλάβει ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος το έχει συζητήσει διεξοδικά με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ. Ο Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, ανέφερε ότι στις 24–26 Οκτωβρίου βρέθηκε στο Μαϊάμι για τριήμερες συνεχείς συνομιλίες με την ομάδα Τραμπ. Εμφανίστηκε αισιόδοξος, σημειώνοντας ότι «αισθανόμαστε ότι η ρωσική θέση πραγματικά ακούγεται».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 20:56
