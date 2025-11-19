Axios: Μυστικές διαπραγματεύσεις Πούτιν - Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με σχέδιο 28 σημείων

Η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εργάζεται διακριτικά και σε συνεννόηση με τη Ρωσία για τη διαμόρφωση νέου σχεδίου τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Το αμερικανικό σχέδιο, αποτελούμενο από 28 σημεία, αντλεί έμπνευση από την «επιτυχημένη», όπως αναφέρει ο Λευκός Οίκος, πρωτοβουλία Τραμπ για τη Γάζα. Ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος εξέφρασε αισιοδοξία, αν και παραμένει αβέβαιο πώς θα το δεχτούν Ουκρανία και Ευρωπαίοι.

Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios, τα 28 σημεία κατανέμονται σε τέσσερις ενότητες: ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφάλειας, ευρωπαϊκή ασφάλεια και μελλοντικές σχέσεις ΗΠΑ με Ρωσία και Ουκρανία. Δεν είναι σαφές πώς αντιμετωπίζονται κρίσιμα ζητήματα, όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σταδιακά αλλά κατέχουν λιγότερα εδάφη από όσα απαιτεί το Κρεμλίνο.

Τη σύνταξη του σχεδίου έχει αναλάβει ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος το έχει συζητήσει διεξοδικά με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ. Ο Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, ανέφερε ότι στις 24–26 Οκτωβρίου βρέθηκε στο Μαϊάμι για τριήμερες συνεχείς συνομιλίες με την ομάδα Τραμπ. Εμφανίστηκε αισιόδοξος, σημειώνοντας ότι «αισθανόμαστε ότι η ρωσική θέση πραγματικά ακούγεται».

Ο Γουίτκοφ επρόκειτο να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα (19/11) στην Τουρκία, αλλά ανέβαλε το ταξίδι του. Νωρίτερα εντός της εβδομάδας συζήτησε το σχέδιο με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ. «Γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανοί δουλεύουν πάνω σε κάτι», δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σημείωσε: «Ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει η αιματοχυσία… Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει μια ευκαιρία να σταματήσει αυτός ο παράλογος πόλεμος, εάν επιδειχθεί ευελιξία».

Ο Ντμίτριεφ εξήγησε ότι το νέο πλαίσιο βασίζεται στις αρχές που συζήτησαν Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο και αποσκοπεί όχι μόνο στην επίλυση της σύγκρουσης, αλλά και στη «βιώσιμη αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ–Ρωσίας» και την αντιμετώπιση των ρωσικών ανησυχιών για την ασφάλεια. «Πώς μπορούμε επιτέλους να φέρουμε διαρκή ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ουκρανία», είπε χαρακτηριστικά. Στόχος είναι η ετοιμασία συγκεκριμένου κειμένου πριν από την επόμενη πιθανή συνάντηση Τραμπ–Πούτιν, ενώ τα σχέδια για σύνοδο στη Βουδαπέστη παραμένουν παγωμένα.

Ο Ντμίτριεφ υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία δεν σχετίζεται με το βρετανικό «σχέδιο τύπου Γάζας», το οποίο θεωρεί ατελέσφορο καθώς «αγνοεί τις ρωσικές θέσεις». Προσέθεσε ότι η αμερικανική πλευρά εξηγεί πλέον σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους τα «οφέλη» της προσέγγισης, εκτιμώντας ότι η διαπραγματευτική ισχύς της Μόσχας ενισχύεται λόγω της πορείας στο πεδίο.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως ο Λευκός Οίκος ενημερώνει σταδιακά Ευρωπαίους και Ουκρανούς, θεωρώντας ότι υπάρχει πραγματική πιθανότητα να πειστούν και ότι το σχέδιο θα προσαρμοστεί με βάση τις παρατηρήσεις τους. «Πιστεύουμε ότι η χρονική συγκυρία είναι καλή για αυτό το σχέδιο. Όμως και οι δύο πλευρές πρέπει να είναι πρακτικές και ρεαλιστικές», κατέληξε.