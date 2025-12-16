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Λίβανος: Δύο νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές νότια της Βηρυτού
Ειδήσεις
21:47 - 16 Δεκ 2025

Λίβανος: Δύο νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές νότια της Βηρυτού

Reporter.gr Newsroom
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Ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον δύο οχημάτων σε περιοχές νότια της Βηρυτού, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.  

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ότι οι επιχειρήσεις είχαν ως στόχο «τρομοκρατικά στοιχεία της Χεζμπολάχ», κατηγορώντας την οργάνωση, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, ότι επιχειρεί να ανασυγκροτήσει και να επανεξοπλιστεί μετά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή ακόμη τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει πως επρόκειτο για μέλη της Χεζμπολάχ.

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 27ης Νοεμβρίου 2024, η οποία έβαλε τέλος σε περισσότερους από δώδεκα μήνες συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να πραγματοποιούν συχνές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο λιβανικό έδαφος.

Το Ισραήλ επιμένει ότι οι επιθέσεις του στρέφονται κυρίως κατά στελεχών και υποδομών της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας παράλληλα τις λιβανικές αρχές ότι δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Την ίδια ώρα, διατηρεί στρατιωτική παρουσία σε πέντε στρατηγικά σημεία εντός του Λιβάνου, παρά τη δέσμευση της συμφωνίας για πλήρη αποχώρηση.

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