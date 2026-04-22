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Reuters: Οι ΗΠΑ σκέφτονται να δώσουν στο Ιράν επιπλέον τρεις έως πέντε ημέρες εκεχειρίας
Ειδήσεις
18:08 - 22 Απρ 2026

Reuters: Οι ΗΠΑ σκέφτονται να δώσουν στο Ιράν επιπλέον τρεις έως πέντε ημέρες εκεχειρίας

Reporter.gr Newsroom
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Νέες ενδείξεις για περιορισμένης διάρκειας παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν έρχονται στο φως σήμερα (22/4), την ώρα που η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να δώσουν στην Τεχεράνη επιπλέον τρεις έως πέντε ημέρες εκεχειρίας, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι αυτή δεν θα έχει αόριστο χαρακτήρα.

Αντίστοιχη εικόνα μεταφέρουν και Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios, επισημαίνοντας ότι το χρονικό περιθώριο που φέρεται να δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν είναι περιορισμένο, με στόχο να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Στο μεταξύ, η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ παραμένει τεταμένη. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε επιθέσεις εναντίον τριών πλοίων, υποστηρίζοντας πως κατέσχεσαν τουλάχιστον δύο εξ αυτών, μεταξύ των οποίων και το πλοίο ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas». Ωστόσο, το υπουργείο Ναυτιλίας διαψεύδει κατηγορηματικά ότι το συγκεκριμένο πλοίο έχει κατασχεθεί.

Παρά την ανακοίνωση για την εκεχειρία, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, μια κίνηση που η Τεχεράνη -μέσω του υπουργού Εξωτερικών της- έχει ήδη χαρακτηρίσει ως «πράξη πολέμου».

Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ακυρώθηκε το ταξίδι του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Ισλαμαμπάντ, όπου επρόκειτο να ηγηθεί συνομιλιών με την ιρανική πλευρά.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ένταση στην ευρύτερη περιοχή διατηρείται, καθώς ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιδρομές στο νότιο Λίβανο, επιβεβαιώνοντας ότι το γεωπολιτικό σκηνικό παραμένει εξαιρετικά ρευστό.

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