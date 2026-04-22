Υπουργείο Ναυτιλίας: Διαψεύδει ότι το ελληνικών συμφερόντων πλοίο Epaminondas κατασχέθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα τεταμένη και ασταθής, ενώ οι αντικρουόμενες πληροφορίες γύρω από δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων -εκ των οποίων το ένα σχετίζεται με ελληνικά συμφέροντα- εντείνουν το κλίμα αβεβαιότητας στην περιοχή.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διευκρίνισε νωρίτερα σήμερα ότι, σε αντίθεση με όσα υποστηρίζονται από ιρανικής πλευράς, το πλοίο Epaminondas δεν έχει τεθεί υπό κράτηση. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, «το πλοίο δεν έχει κατασχεθεί», με την ελληνική πλευρά να αποδίδει τις σχετικές δηλώσεις της Τεχεράνης σε λανθασμένη ενημέρωση.

Η τοποθέτηση αυτή ακολουθεί ανακοίνωση που αποδίδεται στο ιρανικό «Κέντρο Πολεμικών Μηνυμάτων», σύμφωνα με την οποία τα πλοία MSC Francesca και Epaminondas κατασχέθηκαν από το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, με την αιτιολογία ότι παραβίασαν κανονισμούς ναυσιπλοΐας και κινήθηκαν χωρίς τις απαραίτητες άδειες, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής.

Παρά τη διάψευση για το Epaminondas, οι αναφορές για περιστατικό έντασης δεν έχουν εκλείψει. Το πλοίο, χωρητικότητας 6.673 TEU και ελληνικών συμφερόντων, φέρεται να προσεγγίστηκε ή ακόμη και να δέχθηκε επίθεση από ιρανική ναυτική μονάδα, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές στη γέφυρα, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί στο πλήρωμα.

Την ίδια στιγμή, το MSC Francesca (11.660 TEU) παραμένει ακινητοποιημένο στην ευρύτερη περιοχή, έπειτα από προσπάθεια διέλευσης των Στενών, γεγονός που ενισχύει την εικόνα ενός αυστηρά ελεγχόμενου θαλάσσιου διαδρόμου, όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν είναι δεδομένη.

Σημειώνεται ότι τα δύο πλοία εντάσσονται σε έναν ευρύτερο αριθμό containerships της ίδιας εταιρείας που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο από την έναρξη της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στις θαλάσσιες μεταφορές.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει το εύθραυστο περιβάλλον ασφάλειας στην περιοχή, όπου οι αποφάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών επηρεάζονται άμεσα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με την κατάσταση να παραμένει αβέβαιη και μεταβαλλόμενη.