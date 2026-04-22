Επίθεση σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο – Ασφαλές το πλήρωμα

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στον Περσικό Κόλπο, όταν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ελληνικών συμφερόντων δέχθηκε επίθεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous, ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), που φέρει σημαία Λιβερίας και διαχειρίζεται η Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC πλησίασε το πλοίο χωρίς να προηγηθεί επικοινωνία μέσω ασυρμάτου (VHF) και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας, σε μια περίοδο όπου η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη λόγω των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

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