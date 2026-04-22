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Real Consulting: Αύξηση εσόδων κατά 15,44% - EBITDA στο +31,28% το 2025
Επιχειρήσεις
17:54 - 22 Απρ 2026

Real Consulting: Αύξηση εσόδων κατά 15,44% - EBITDA στο +31,28% το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών του πέτυχε το 2025 ο Όμιλος της Real Consulting.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Οι πωλήσεις για τη χρήση του 2025 ανήλθαν σε €46,682 εκατ. έναντι €40,437 εκατ. σε σχέση με το 2024, αυξημένες κατά 15,44% ως αποτέλεσμα της προσήλωσης του Ομίλου στην ορθή διαχείριση των ευκαιριών για ανάπτυξη των εσόδων επιβεβαιώνοντας την δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού οργανικής ανάπτυξης.

Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €8,236 εκατ. έναντι €5,597 εκατ. τη συγκριτική περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 47,14%. Εξαιρουμένης της επίπτωσης από τη λογιστική αποτύπωση του Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, σύμφωνα με τη μέθοδο της αγοραίας τιμής κατά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 2 (ΔΠΧΑ 2) καθώς και των εξόδων εισαγωγής στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε €9,591 εκατ., έναντι €7,306 εκατ. κατά τη συγκριτική περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 31,28%.

Λόγω της σταθερής ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών του και της καλής χρηματοοικονομικής κατάστασης και σταθερής βάσης των πελατών που διαθέτει ο Όμιλος, τα μικτά αποτελέσματά του αυξήθηκαν κατά 27,12% και ανήλθαν σε €18,321 εκατ. έναντι €14,413 εκατ. σε σχέση με το 2024.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη €6,061 εκατ. (2024: €4,034 εκατ.), εμφανίζοντας αύξηση 50,25% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ως αποτέλεσμα τόσο της συστηματικής ανάπτυξης των πωλήσεων όσο και της ταυτόχρονης αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των κύριων κατηγοριών οργανικών εξόδων.

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Το 2025 η εταιρεία διατήρησε τη δυναμική της ανάπτυξη, αναλαμβάνοντας και υλοποιώντας έργα υψηλής σημασίας τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συνεχής ανάληψη και επιτυχής υλοποίηση σύνθετων έργων αποτελεί ισχυρή ένδειξη της τεχνολογικής επάρκειας, της εμπιστοσύνης των πελατών και της δυναμικής παρουσίας της εταιρείας στην αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του 2025, η εταιρεία προέβη σε συμφωνία με την Smart UX Development S.R.L. για την εξαγορά του 95% των μετοχών της, ενώ έχει υπογράψει συμφωνία Put/Call Option για την εξαγορά και του υπόλοιπου 5%. Η Smart UX Development S.R.L., με έδρα το Βουκουρέστι, εξειδικεύεται στην παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υλοποίησης SAP S/4HANA Utilities, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας.

Επίσης, το 2025 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Κυπριακής Advanced Management Solutions Ltd με την απόκτηση του υπόλοιπου 40% των μετοχών της.

Την περσινή χρονιά, η εταιρεία υπέβαλε οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέου Πρότυπου Κέντρου Καινοτομίας (Innovation Hub) σε μισθωμένους χώρους του Ερευνητικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (ΕΤΕΠΗ), στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων με αντικείμενο την ανάπτυξη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων λογισμικού που απευθύνονται σε στοχευμένους κλάδους της οικονομίας, αξιοποιώντας διεθνώς καταξιωμένες πλατφόρμες λογισμικού και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI). Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία νέας, πλήρως εξοπλισμένης εγκατάστασης της Εταιρείας στο Ερευνητικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου.

Σημαντική εξέλιξη για την εταιρεία αποτελεί η διεύρυνση και ενίσχυση της μετοχικής της βάσης που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο της τρέχουσας χρονιάς, με τη συμμετοχή νέων σημαντικών στρατηγικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των ομίλων Intracom, Μοtor Oil, Blue Oak (Δ. Θεοδωρίδης) και Red Arrow Holdings (Μ. Μαρινάκης).

Παράλληλα, η εταιρεία συνήψε συμφωνία με όλους τους μετόχους της εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Open Technology Services ή OTS) για την απόκτηση του 100% των μετοχών της ΟΤS. Το 2025 η OTS πέτυχε σημαντική αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκε στα €21,962 εκατ. έναντι €17,934 εκατ. σε σχέση με το 2024 παρουσιάζοντας αύξηση 22,46% , τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €5,738 εκατ. έναντι €4,567 εκατ. τη συγκριτική περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 25,65%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα €5,039 εκατ. έναντι €4,026 εκατ. τη συγκριτική περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 25,15%,

Η απόκτηση της OTS ενισχύει ουσιαστικά τη θέση του Ομίλου Real Consulting στην αγορά, δημιουργώντας σταθερές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, αυξημένη αξία για μετόχους και βελτιωμένες προοπτικές για πελάτες και εργαζομένους. Στο πλαίσιο αυτό, για το 2026 διαμορφώνονται προοπτικές ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου άνω του 25% ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας.

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