ΕΣΗΕΑ: Καλεί την κυβέρνηση να ενσωματώσει την anti-slapp ευρωπαϊκή οδηγία

Η ΕΣΗΕΑ, μέσω σημερινής της ανακοίνωσης (22/4), καλεί την κυβέρνηση να υιοθετήσει την ευρωπαϊκή οδηγία ενάντια στις στρατηγικές νομικές αγωγές (slapps).

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στη σχετική της ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαμαρτύρεται για την άσκηση μιας ακόμη καταχρηστικής εκδικητικής αγωγής SLAPP. Αποδέκτης αυτήν τη φορά είναι η Σόνια Χαϊμαντά, η οποία δέχθηκε αγωγή εναντίον της από τη δημοσιογράφο Άρτεμη Δήμου για δημοσίευμα στο «mononews.gr».

Η αγωγή ήρθε ως συνέχεια εξωδίκου, στρέφεται κατά της συντάκτριας- μέλους μας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας του site ενώ αξιώνει εξοντωτικές χρηματικές αποζημιώσεις.

Αποτελεί ακόμη μια περίπτωση πρακτικής καταχρηστικής άσκησης ένδικων μέσων που στόχο έχει να εκφοβίσει τους δημοσιογράφους και να παρεμποδίσει την ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί για μια ακόμη φορά την Κυβέρνηση να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο την αντιslapp Ευρωπαϊκή Οδηγία, άμεσα, καθώς εκπνέει η σχετική προθεσμία στις 7 Μαΐου 2026 και δίχως εκπτώσεις στη διαδικασία προδικαστικού ελέγχου».