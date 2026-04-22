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Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή βρέθηκε η αγνοούμενη Ελευθερία Γιακουμάκη
Ειδήσεις
17:59 - 22 Απρ 2026

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή βρέθηκε η αγνοούμενη Ελευθερία Γιακουμάκη

Reporter.gr Newsroom
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Τραγική αυλαία στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, της μητέρας από τις Δαφνές Ηρακλείου Κρήτης, η οποία αναζητούνταν από την προηγούμενη Κυριακή (19/4).

Η σορός της Ελευθερίας εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της στα πίσω καθίσματα, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια ερευνών από την ΕΜΑΚ και την ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με μετάδοση στο MEGA η 43χρονη βρέθηκε με τράυμα από όπλο.

Υπενθυμίζεται πως ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Ελευθερίας είχε εντοπιστεί νεκρός την Τρίτη (21/4) στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, στον προφήτη Ηλία, στο σημείο που επισκεπτόταν συχνά με την 43χρονη όταν είχαν σχέση. Σύμφωνα με πληροφορίες ανέβηκε το λιθόστρωτο μονοπάτι πάνω από το ξωκλήσι και σε ένα κοίλωμα του βράχου ανάμεσα σε εικόνες Αγίων, αυτοπυροβολήθηκε με κοντόκανη καραμπίνα.

Οι έρευνες είχαν εστιάσει στον πρώην σύντροφό της μόλις το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Ειχε κληθεί να καταθέσει από τις αστυνομικές αρχές, ενώ είχε προηγηθεί και έρευνα στο σπίτι του. Η αυτοκτονία του σημειώθηκε λίγες ώρες αργότερα. δώσε μου εδώ μια παράφραση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhzris4chozl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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