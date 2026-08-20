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Ράλι στις τιμές πετρελαίου καθώς ο Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική κατά του Ιράν
Εμπορεύματα
13:23 - 20 Αυγ 2026

Ράλι στις τιμές πετρελαίου καθώς ο Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική κατά του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Το πετρέλαιο κινείται ανοδικά την Πέμπτη (20/8), μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για «οικονομικό πόλεμο» κατά του Ιράν και την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε χώρες που το στηρίζουν, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τις εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8) το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύεται κατά 1,59%, φτάνοντας τα 93,08 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση Σεπτεμβρίου σημειώνουν άνοδο 1,63%, στα 87,23 δολάρια το βαρέλι.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε δώσει στην Ισλαμική Δημοκρατία την ευκαιρία να καταλήξει σε συμφωνία. «Τραγικά για εκείνους, απέτυχαν να την αξιοποιήσουν», έγραψε.

«Ως εκ τούτου, σήμερα ανακοινώνω την ΠΙΟ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ που έχει επιβληθεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας! Πρόκειται για οικονομικό πόλεμο και απομόνωση πρωτοφανούς κλίμακας», ανέφερε.

Παράλληλα, απείλησε με «ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» οποιαδήποτε χώρα παρέχει στήριξη στο Ιράν. Όπως είπε, αυτό περιλαμβάνει μεταφορές χρημάτων, ανταλλαγές νομισμάτων (currency swaps) και τη διάθεση νηολογίων για πλοία.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου σημειώνεται μετά την ανακοίνωση των ΗΑΕ την Τετάρτη ότι διακόπτουν όλες τις εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με το Ιράν, αφού το εμιράτο δήλωσε ότι δέχθηκε επίθεση από την Ισλαμική Δημοκρατία την Τρίτη.

Τα ΗΑΕ, ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους του Ιράν, ανέφεραν ότι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την επικράτειά τους. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, διέψευσε ότι σημειώθηκαν οι συγκεκριμένες επιθέσεις.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει περαιτέρω την πίεση στο Ιράν, το οποίο βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις, και απομακρύνει ακόμη περισσότερο το ενδεχόμενο επίτευξης μιας νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου ενισχύονται κατά 2% στα 64,65 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός ενισχύεται κατά 0,03% στα 4,546.46 δολάρια ανά ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, το ασήμι σημειώνει κέρδη 1,86% στα 67,05 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ και ο χαλκός κινείται χαμηλότερα, σημειώνοντας πτώση 0,42%, στα 6,46 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχωρεί έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1708 δολάρια ανά ευρώ, ενώ υποχωρεί επίσης κατά 0,35% έναντι της βρετανικής λίρας, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,3654 δολάρια ανά στερλίνα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,09% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στις 0,8575 στερλίνες ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/08/2026 - 13:32
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