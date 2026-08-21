ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι χώρες που αγοράζουν (και πωλούν) περισσότερο χρυσό από το 2020
Εμπορεύματα
07:49 - 21 Αυγ 2026

Οι χώρες που αγοράζουν (και πωλούν) περισσότερο χρυσό από το 2020

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Καθώς οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 230% από το 2020 κι έπειτα, οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο ξεκίνησαν ένα από τα μεγαλύτερα κύματα αγορών χρυσού στη σύγχρονη ιστορία.

Για πολλές χώρες, ο χρυσός σε ράβδους και νομίσματα έγινε κάτι περισσότερο από ένα απλό μέσο αντιστάθμισης κινδύνου — μετατράπηκε σε στρατηγικό αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο, εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, μεταβλητότητας των νομισμάτων και εντεινόμενων προσπαθειών διαφοροποίησης μακριά από το αμερικανικό δολάριο.

Ωστόσο, δεν ακολούθησαν όλα τα κράτη την ίδια στρατηγική: ορισμένα συσσώρευσαν χρυσό με επιθετικούς ρυθμούς, ενώ άλλα μείωσαν τα αποθέματά τους.

Το Visual Capitalist συγκέντρωσε τα στοιχεία και κατατάσσει τις χώρες που σημείωσαν τις μεγαλύτερες καθαρές αυξήσεις και τις μεγαλύτερες μειώσεις στα αποθέματα χρυσού κατά την τελευταία πενταετία. Τα στοιχεία προέρχονται από το World Gold Council (Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού).

Η Κίνα και η Ανατολική Ευρώπη πρωτοστατούν στις αγορές χρυσού

Συνολικά, οι 15 μεγαλύτεροι αγοραστές πρόσθεσαν σχεδόν 2.000 καθαρούς τόνους χρυσού στα αποθέματά τους κατά την εξεταζόμενη περίοδο, γεγονός που υπογραμμίζει μια ευρύτερη αλλαγή στη στρατηγική των επίσημων φορέων διαχείρισης συναλλαγματικών αποθεμάτων.

Η Κίνα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στα αποθέματα χρυσού της, προσθέτοντας περισσότερους από 350 τόνους. Η κίνηση αυτή συνδέεται με τη μακροχρόνια προσπάθεια του Πεκίνου να διαφοροποιήσει τα αποθέματά του μακριά από το αμερικανικό δολάριο και να μειώσει την έκθεσή του στα δυτικά χρηματοπιστωτικά συστήματα. Παράλληλα, ενισχύει τον ρόλο του χρυσού ως ενός πολιτικά ουδέτερου «πυλώνα» των παγκόσμιων αποθεμάτων.

Η Πολωνία ακολούθησε από κοντά την Κίνα, αυξάνοντας τα αποθέματα χρυσού της κατά περισσότερους από 300 τόνους, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης προσπάθειας ενίσχυσης της νομισματικής της ασφάλειας.

Η Τουρκία και η Ινδία συγκαταλέγονται επίσης στους μεγαλύτερους αγοραστές. Και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και μεταβλητότητα στα νομίσματά τους, καθιστώντας τον χρυσό ένα ελκυστικό μέσο αντιστάθμισης κινδύνου στα επίσημα αποθεματικά τους.

Οι αναδυόμενες αγορές αυξάνουν τη συσσώρευση χρυσού

Πέρα από τους μεγαλύτερους αγοραστές, αρκετές αναδυόμενες οικονομίες προχώρησαν σε σημαντικές αγορές.

Η Βραζιλία πρόσθεσε περισσότερους από 100 τόνους, ενώ η αύξηση των αποθεμάτων του Αζερμπαϊτζάν πραγματοποιήθηκε μέσω του κρατικού επενδυτικού ταμείου της χώρας, του State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan.

Η Ιαπωνία, η Ταϊλάνδη, η Ουγγαρία και η Σιγκαπούρη αύξησαν επίσης τα αποθέματά τους, γεγονός που δείχνει το ευρύτερο παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον χρυσό ως σταθεροποιητικό περιουσιακό στοιχείο σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.

Ποιοι μείωσαν τα αποθέματά τους;

Ενώ πολλές κεντρικές τράπεζες αύξαναν τα αποθέματα χρυσού τους, μια μικρότερη ομάδα χωρών μείωσε την έκθεσή της σε αυτόν, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές στις προτεραιότητες διαχείρισης των αποθεματικών.

Οι Φιλιππίνες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση, περιορίζοντας τα αποθέματά τους κατά περισσότερους από 65 τόνους. Το Καζακστάν και η Σρι Λάνκα σημείωσαν επίσης σημαντικές μειώσεις, οι οποίες συχνά αντανακλούν πιέσεις για ενίσχυση της εγχώριας ρευστότητας ή ενεργή αναδιάρθρωση των αποθεματικών σε περιόδους οικονομικής πίεσης.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Φινλανδία, κατέγραψαν μικρότερες μειώσεις. Η μεταβολή στην Ελβετία ήταν ελάχιστη, γεγονός που υπογραμμίζει τη γενικά σταθερή προσέγγισή της στη διαχείριση του χρυσού, σε σύγκριση με τους πιο ενεργούς αγοραστές άλλων χωρών.

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο χρυσός έχει επανακτήσει τη θέση του ως βασικός πυλώνας των παγκόσμιων αποθεματικών, παρότι οι χώρες ακολουθούν πολύ διαφορετικές στρατηγικές προκειμένου να προετοιμαστούν για ένα αβέβαιο νομισματικό μέλλον.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρωσία: Στα χαμηλότερα επίπεδα άνω των 6 ετών τα αποθέματα χρυσού της κεντρικής τράπεζας
Εμπορεύματα

Ρωσία: Στα χαμηλότερα επίπεδα άνω των 6 ετών τα αποθέματα χρυσού της κεντρικής τράπεζας

Ήπια ανάκαμψη στο Χρηματιστήριο – «Φλερτάρει» ξανά με τις 2.600 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Ήπια ανάκαμψη στο Χρηματιστήριο – «Φλερτάρει» ξανά με τις 2.600 μονάδες

Σε υψηλό 12μήνου η τιμή της ζάχαρης – «Άλμα» άνω του 20% τον Αύγουστο
Ειδήσεις

Σε υψηλό 12μήνου η τιμή της ζάχαρης – «Άλμα» άνω του 20% τον Αύγουστο

Walmart: «Χτύπησε» χαμηλό εξαετίας στις πωλήσεις – Βουτιά 7,4% για τη μετοχή
Επιχειρήσεις

Walmart: «Χτύπησε» χαμηλό εξαετίας στις πωλήσεις – Βουτιά 7,4% για τη μετοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
21/08/2026 - 13:38

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση που λεηλάτησε τους ελεύθερους επαγγελματίες, σήμερα μοιράζει «καθρεφτάκια»

Ανεμοδείκτης
21/08/2026 - 13:32

Οι εκλογές υποτίθεται ότι αργούν, όμως οι λίστες ήδη κυκλοφορούν

Νομίσματα
21/08/2026 - 13:21

Το Bitcoin προς εβδομαδιαίο +20% - Οι λόγοι που... ξεκόλλησε από τα $63.000

Ειδήσεις
21/08/2026 - 13:16

ΕΚΤ: Τα «καμπανάκια» του πληθωρισμού κρατούν ανοιχτό τον δρόμο για νέα αύξηση επιτοκίων

Επιχειρήσεις
21/08/2026 - 13:05

Η ιταλική Monte dei Paschi κάνει κίνηση ύψους $40 δισ. για την εξαγορά ανταγωνιστικών τραπεζών

Ειδήσεις
21/08/2026 - 12:50

Ρωσικές ασκήσεις με πυραύλους αυξάνουν την ένταση με την Ιαπωνία

Ειδήσεις
21/08/2026 - 12:48

Ευρωζώνη: Στις 52,1 μονάδες ο PMI με απρόσμενο «άλμα» της μεταποίησης

Ανακοινώσεις
21/08/2026 - 12:40

Bally's Intralot: 5η περίοδος εκτοκισμού του ΚΟΔ – Στα €30,17 το τοκομερίδιο

Ειδήσεις
21/08/2026 - 12:29

Ηράκλειο: Κατάσχεση 3,8 τόνων λαθραίων ποτών και χιλιάδων μπαλονιών με «αέριο γέλιου»

Χρηματιστήρια
21/08/2026 - 12:13

Ήπια ανάκαμψη στις ευρωαγορές

Ειδήσεις
21/08/2026 - 12:08

Ρωσικός «δάκτυλος» πίσω από κρύπτη όπλων στο Βερολίνο – Τι εξετάζουν οι αρχές

Σχόλια Αγοράς
21/08/2026 - 11:57

Χρηματιστήριο: Προσπάθεια εδραίωσης πάνω από τις 2.600 μονάδες - Τα κυριότερα σημεία παρακολούθησης

Οικονομία
21/08/2026 - 11:53

ΟΟΣΑ: Η ανεργία των νέων έπεσε, αλλά τα «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
21/08/2026 - 11:41

Παππάς για πρόωρη αποπληρωμή χρέους: Ένα ευρώ στην κοινωνία, επτά στους δανειστές

Business Facts
21/08/2026 - 11:35

Οι 20 αεροπορικές εταιρείες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο το 2026

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
21/08/2026 - 11:25

Η METLEN πραγματοποίησε την πρώτη καύση απορριμμάτων στη μονάδα Protos ERF στο Ην. Βασίλειο

Ειδήσεις
21/08/2026 - 11:21

Γαύδος: Διάσωση 131 μεταναστών μέσα σε λίγες ώρες

Πολιτική
21/08/2026 - 11:11

Μαρινάκης: Μόνιμου χαρακτήρα τα μέτρα της ΔΕΘ – Τι είπε για ελεύθερους επαγγελματίες και στεγαστικό

Ανακοινώσεις
21/08/2026 - 11:04

CrediaBank: Η Αν. Καϊμάκη νέα γενική διευθύντρια συμμόρφωσης και διακυβέρνησης

Ομόλογα
21/08/2026 - 10:46

Τσουνάμι χρέους στις αγορές: Τα $40 τρισ. των ΗΠΑ αναζητούν αγοραστές

Ειδήσεις
21/08/2026 - 10:28

Στην «πρέσα» η βρετανική οικονομία με έλλειμμα-έκπληξη £1,8 δισ. τον Ιούλιο

Ειδήσεις
21/08/2026 - 10:25

Ρωσία: Δηλώνει πρόθυμη για restart του διαλόγου για Ουκρανία και πυρηνικά

Αναλύσεις
21/08/2026 - 10:00

ΧΑ: Στοίχημα οι 2.600 μονάδες – Η Wall Street βάζει εμπόδια στον ΓΔ

Ειδήσεις
21/08/2026 - 09:54

Γερμανία: Σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν βρίσκει εξειδικευμένους εργαζόμενους

Ειδήσεις
21/08/2026 - 09:43

Meta: Στο εδώλιο για την ασφάλεια των παιδιών – Ο πρώην μηχανικός που «δείχνει» τον Ζάκερμπεργκ

Χρηματιστήρια
21/08/2026 - 09:31

Μεικτή εικόνα στις ασιατικές αγορές μετά το sell-off στη Wall Street

Ειδήσεις
21/08/2026 - 09:17

Επτά κράτη αντιδρούν στους νέους εποικισμούς του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Τεχνολογία
21/08/2026 - 09:04

Ποιοι κερδίζουν από την έκρηξη των data centers

Πολιτική
21/08/2026 - 08:48

ΣτΕ: Μόνο με νόμο εφικτή η επαναφορά των δώρων

Εργασιακά
21/08/2026 - 08:39

«Τουρισμός για Όλους»: Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιοι μπορούν να λάβουν την επιδότηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ