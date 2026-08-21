Οι χώρες που αγοράζουν (και πωλούν) περισσότερο χρυσό από το 2020

Καθώς οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 230% από το 2020 κι έπειτα, οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο ξεκίνησαν ένα από τα μεγαλύτερα κύματα αγορών χρυσού στη σύγχρονη ιστορία.

Για πολλές χώρες, ο χρυσός σε ράβδους και νομίσματα έγινε κάτι περισσότερο από ένα απλό μέσο αντιστάθμισης κινδύνου — μετατράπηκε σε στρατηγικό αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο, εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, μεταβλητότητας των νομισμάτων και εντεινόμενων προσπαθειών διαφοροποίησης μακριά από το αμερικανικό δολάριο.

Ωστόσο, δεν ακολούθησαν όλα τα κράτη την ίδια στρατηγική: ορισμένα συσσώρευσαν χρυσό με επιθετικούς ρυθμούς, ενώ άλλα μείωσαν τα αποθέματά τους.

Το Visual Capitalist συγκέντρωσε τα στοιχεία και κατατάσσει τις χώρες που σημείωσαν τις μεγαλύτερες καθαρές αυξήσεις και τις μεγαλύτερες μειώσεις στα αποθέματα χρυσού κατά την τελευταία πενταετία. Τα στοιχεία προέρχονται από το World Gold Council (Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού).

Η Κίνα και η Ανατολική Ευρώπη πρωτοστατούν στις αγορές χρυσού

Συνολικά, οι 15 μεγαλύτεροι αγοραστές πρόσθεσαν σχεδόν 2.000 καθαρούς τόνους χρυσού στα αποθέματά τους κατά την εξεταζόμενη περίοδο, γεγονός που υπογραμμίζει μια ευρύτερη αλλαγή στη στρατηγική των επίσημων φορέων διαχείρισης συναλλαγματικών αποθεμάτων.

Η Κίνα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στα αποθέματα χρυσού της, προσθέτοντας περισσότερους από 350 τόνους. Η κίνηση αυτή συνδέεται με τη μακροχρόνια προσπάθεια του Πεκίνου να διαφοροποιήσει τα αποθέματά του μακριά από το αμερικανικό δολάριο και να μειώσει την έκθεσή του στα δυτικά χρηματοπιστωτικά συστήματα. Παράλληλα, ενισχύει τον ρόλο του χρυσού ως ενός πολιτικά ουδέτερου «πυλώνα» των παγκόσμιων αποθεμάτων.

Η Πολωνία ακολούθησε από κοντά την Κίνα, αυξάνοντας τα αποθέματα χρυσού της κατά περισσότερους από 300 τόνους, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης προσπάθειας ενίσχυσης της νομισματικής της ασφάλειας.

Η Τουρκία και η Ινδία συγκαταλέγονται επίσης στους μεγαλύτερους αγοραστές. Και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και μεταβλητότητα στα νομίσματά τους, καθιστώντας τον χρυσό ένα ελκυστικό μέσο αντιστάθμισης κινδύνου στα επίσημα αποθεματικά τους.

Οι αναδυόμενες αγορές αυξάνουν τη συσσώρευση χρυσού

Πέρα από τους μεγαλύτερους αγοραστές, αρκετές αναδυόμενες οικονομίες προχώρησαν σε σημαντικές αγορές.

Η Βραζιλία πρόσθεσε περισσότερους από 100 τόνους, ενώ η αύξηση των αποθεμάτων του Αζερμπαϊτζάν πραγματοποιήθηκε μέσω του κρατικού επενδυτικού ταμείου της χώρας, του State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan.

Η Ιαπωνία, η Ταϊλάνδη, η Ουγγαρία και η Σιγκαπούρη αύξησαν επίσης τα αποθέματά τους, γεγονός που δείχνει το ευρύτερο παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον χρυσό ως σταθεροποιητικό περιουσιακό στοιχείο σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.

Ποιοι μείωσαν τα αποθέματά τους;

Ενώ πολλές κεντρικές τράπεζες αύξαναν τα αποθέματα χρυσού τους, μια μικρότερη ομάδα χωρών μείωσε την έκθεσή της σε αυτόν, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές στις προτεραιότητες διαχείρισης των αποθεματικών.

Οι Φιλιππίνες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση, περιορίζοντας τα αποθέματά τους κατά περισσότερους από 65 τόνους. Το Καζακστάν και η Σρι Λάνκα σημείωσαν επίσης σημαντικές μειώσεις, οι οποίες συχνά αντανακλούν πιέσεις για ενίσχυση της εγχώριας ρευστότητας ή ενεργή αναδιάρθρωση των αποθεματικών σε περιόδους οικονομικής πίεσης.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Φινλανδία, κατέγραψαν μικρότερες μειώσεις. Η μεταβολή στην Ελβετία ήταν ελάχιστη, γεγονός που υπογραμμίζει τη γενικά σταθερή προσέγγισή της στη διαχείριση του χρυσού, σε σύγκριση με τους πιο ενεργούς αγοραστές άλλων χωρών.

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο χρυσός έχει επανακτήσει τη θέση του ως βασικός πυλώνας των παγκόσμιων αποθεματικών, παρότι οι χώρες ακολουθούν πολύ διαφορετικές στρατηγικές προκειμένου να προετοιμαστούν για ένα αβέβαιο νομισματικό μέλλον.