Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν με «Οικονομική D-Day» - Αλλά δεν διευκρινίζει τι εννοεί

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να εξαπολύσει αυτό που αποκάλεσε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ D-DAY» εναντίον του Ιράν, καθώς αυξάνεται η απογοήτευση για την έλλειψη προόδου όσον αφορά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ή την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν έξι μήνες.

Ο Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι θα ξεκινήσει μια μεγάλη οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, καθώς και εναντίον οποιασδήποτε οντότητας συνεργάζεται οικονομικά με το καθεστώς. Ο πρόεδρος είπε ότι θα πρόκειται για «ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΑΣ!». Βέβαια, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal. ο Τραμπ δεν διευκρίνισε τι ακριβώς θα κάνει επιπλέον των βαριών κυρώσεων που ήδη έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη.

«Ανακοινώνω επίσης ότι ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ χώρα επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά της ιδρύματα, στις επιχειρήσεις, στα αεροδρόμια ή στις κυβερνητικές υπηρεσίες της να παρέχουν οποιουδήποτε είδους στήριξη στο Ιράν, θα αντιμετωπίσει και η ίδια ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ οικονομικές συνέπειες», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social. «Λαθρεμπόριο πετρελαίου, γραμμές ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines), μεταφορές μετρητών, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, νηολόγια πλοίων, εταιρείες-βιτρίνες — όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν ΤΩΡΑ. Ξέρετε ποιοι είστε». Ο πρόεδρος κάλεσε τους συμμάχους των ΗΠΑ να στηρίξουν την προσπάθειά του να απομονώσει το Ιράν.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν και η Ισλαμική Δημοκρατία διατηρεί οικονομικούς δεσμούς με γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, το εμπόριο με την Ευρώπη είναι περιορισμένο, λόγω των πολυετών κυρώσεων και άλλων περιορισμών. Στο πλαίσιο της αμερικανικής στρατηγικής για την οικονομική πίεση του Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν αργά την Τρίτη ότι ανέστειλαν τις χρηματοπιστωτικές και οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν, γεγονός που ενδέχεται να απειλήσει την πρόσβαση της Τεχεράνης σε μια σημαντική πηγή εισαγωγών, καθώς και σε μια οικονομική «πίσω πόρτα» προς τον υπόλοιπο κόσμο.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο πρόεδρος ρωτήθηκε σχετικά με τα οικονομικά εργαλεία που διαθέτει για να τιμωρήσει το Ιράν και απάντησε ότι οι ΗΠΑ έχουν «νέα πράγματα» στα οποία μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις.

«Έχουμε πολύ αυστηρές κυρώσεις και θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Είτε θα είναι εξαιρετικά καλό και οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν πέτρα, είτε θα συνεχίσουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό που κάνουμε τώρα».

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προανήγγειλε νέα μέτρα κατά του Ιράν, με στόχο να το οδηγήσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

«Παρακολουθήστε τις εξελίξεις, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν περισσότερες ανακοινώσεις. Πρόκειται να εφαρμόσουμε μέτρα που δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ στην ιστορία της οικονομικής απομόνωσης μιας χώρας», δήλωσε ο Μπέσεντ την Τετάρτη στο Newsmax.

Το περιθώριο των 60 ημερών που είχαν συμφωνήσει οι ΗΠΑ και το Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας, βάσει μνημονίου συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο, έληξε τη Δευτέρα, χωρίς να υπάρχει ένδειξη προόδου στις συνομιλίες ή πλήρους ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ — του ζωτικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος από το οποίο διέρχεται περίπου 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει στείλει αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Ο ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσω παρασκηνιακών διαύλων επικοινωνίας ήταν «θετικές και ενεργές», την ώρα που το Ιράν αρνιόταν ότι υπάρχει οποιαδήποτε επικοινωνία και ο Τραμπ δήλωνε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες.

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν το είδος της συμφωνίας που θεωρώ απαραίτητο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα, όταν ρωτήθηκε για τη λήξη του μνημονίου συμφωνίας. Ο Λευκός Οίκος έχει απαιτήσει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ως προϋπόθεση για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός — απαίτηση που η Τεχεράνη μέχρι στιγμής έχει απορρίψει ως απαράδεκτη.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως προειδοποιήσει ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει στρατιωτικές συνέπειες εάν παραβιάσει τους όρους της συμφωνίας, όταν υπέγραψε το μνημόνιο πριν από δύο μήνες στο γαλλικό ανάκτορο των Βερσαλλιών.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι η οικονομική απόγνωση του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συμφωνία-ορόσημο, ενώ ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι πιστεύει πως ο αποκλεισμός από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό των ιρανικών πλοίων και λιμανιών έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός. Ωστόσο, η Wall Street Journal ανέφερε ότι οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν είναι προετοιμασμένοι να παραμείνουν αμετακίνητοι, επιδιώκοντας τη συνέχιση —και την κλιμάκωση— του πολέμου.