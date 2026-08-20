O ΕΟΠΑΕ έβαλε «λουκέτο» στις παραγωγικές μονάδες του ΚΕΘΕΑ – Εξηγήσεις ζητούν οι εργαζόμενοι

Για «διάλυση του δημόσιου συστήματος απεξάρτησης» κατηγορεί εκ νέου ο Σύλλογος Εργαζομένων του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) τη διοίκηση, δίνοντας στοιχεία για το κλείσιμο των παραγωγικών μονάδων του πρώην ΚΕΘΕΑ, οι οποίες λειτουργούσαν για δεκαετίες.

Σύμφωνα με τις σχετικές καταγγελίες, από τον Φεβρουάριο του 2025 – οπότε και ξεκίνησε τη λειτουργία του ο νέος φορέας για τις εξαρτήσεις με τη δέσμευση πως θα βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η πρόσβαση στα προγράμματα θα γίνει ευκολότερη – άρχισαν να περνούν στο περιθώριο οι παραγωγικές μονάδες στον ευρύτερο χώρο της Θεραπευτικής Κοινότητας ΙΘΑΚΗ του ΚΕΘΕΑ, στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για το ξυλουργείο, το αγρόκτημα, το εργαστήριο κεραμικής, καθώς και την επαγγελματική εκτυπωτική μονάδα ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, που λειτουργούσαν επί σχεδόν σαράντα χρόνια. Ωστόσο, όπως καταγγέλλεται, «εδώ και ενάμιση χρόνο, τα μηχανήματα σίγησαν, η γη και οι εγκαταστάσεις εγκαταλείφθηκαν, οι εργαζόμενοι με επαγγελματική εξειδίκευση απαξιώθηκαν πλήρως και κάποιοι από τους υπόλοιπους μετακινήθηκαν σε άλλες Μονάδες».

Στόχος των μονάδων αυτών, οι οποίες απασχολούσαν μόνιμο προσωπικό, ήταν η ενίσχυση της αυτοχρηματοδότησης του ΚΕΘΕΑ και την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης στους ανθρώπους που βρίσκονταν στη φάση της Επανένταξης. Παράλληλα, αποτελούσαν έναν από τους χώρους για την οργάνωση δημιουργικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετείχαν τα μέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας, ενώ υλοποιούσαν και ευρωπαϊκά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Πιο αναλυτικά:

– Το Εργαστήρι κεραμικής και γυαλιού κάλυπτε τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ σε κεραμικά, αναλάμβανε παραγγελίες τρίτων, διοργάνωνε αλλά και συμμετείχε σε διάφορες εκθέσεις.

– Το Αγρόκτημα, με έκταση 130 στρέμματα, κάλυπτε κυρίως τις ανάγκες της Θεραπευτικής Κοινότητας και του Ξενώνα κοινωνικής επανένταξης. Τα προϊόντα του πιστοποιούνταν από το 2008 ως προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, ενώ επί πολλά χρόνια βρίσκονταν και στα ράφια καταστημάτων.

– Το Ξυλουργείο αποτελούσε μια μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό και μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες, που κάλυπτε τις ανάγκες του Οργανισμού σε έπιπλα και προϊόντα ξύλου, διαθέτοντας παράλληλα μέρος της παραγωγής στην αγορά.

– Η Μονάδα γραφικών τεχνών ΣΧΗΜΑ+XΡΩΜΑ, με αντικείμενο το σχεδιασμό και την παραγωγή εντύπων κάθε είδους, λειτουργούσε σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού με επαγγελματικές προδιαγραφές, ήταν παραγωγικά καθετοποιημένη, πρωτοπόρα στην παραγωγική φιλοσοφία της και πιστοποιημένη με τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων, το 25% του προσωπικού των παραγωγικών μονάδων ήταν απόφοιτοι θεραπευτικών προγραμμάτων και είχαν ειδικευτεί σε εργασίες που απαιτούν ακρίβεια και υπευθυνότητα. Ακόμη, υπογραμμίζουν πως μέλη της κοινωνικής επανένταξης μπορούσαν να μαθητεύσουν για διάστημα έως και 8 μηνών, κατά το οποίο ασφαλίζονταν και αμείβονταν, έχοντας τη δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.

Ενδεικτικό της επιτυχίας των συγκεκριμένων μονάδων είναι το πελατολόγιο της Μονάδας γραφικών τεχνών ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, που περιελάμβανε δημιουργικά γραφεία, εκδότες, οργανισμούς, εταιρείες, ιδρύματα, μουσεία, καθώς επίσης και τη Βουλή των Ελλήνων.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων, όλα αυτά εγκαταλείφθηκαν, ενώ η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ και το υπουργείο Υγείας που εποπτεύει τον Οργανισμό δεν έχουν προβεί σε καμιά επίσημη ενημέρωση, με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για «σκάνδαλο με μεγάλες κοινωνικές συνέπειες». Οι ίδιοι αφήνουν βαριές αιχμές πως ο ΕΟΠΑΕ «απαξιώνει ανθρώπους, εγκαταστάσεις, διαδικασίες, εργαζόμενους και λήπτες υπηρεσιών», καθώς «διαλύει το δημόσιο σύστημα απεξάρτησης και κατασπαταλά ένα κοινωνικό κεφάλαιο που είχε συσσωρευτεί με προσπάθειες και κόπους δεκαετιών».

Σύμφωνα με τις ίδιες αιτιάσεις, ο προσωρινός πρόεδρος του οργανισμού, κ. Αθανάσιος Θεοχάρης, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του με την ίδρυση του ΕΟΠΑΕ πριν από ενάμιση χρόνο, δεν έχει απαντήσει σε μία σειρά από ερωτήματα, όπως:

- Γιατί καταστρέφονται από την αχρησία εγκαταστάσεις και μηχανήματα αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα από παραγωγικές εργασίες;

- Γιατί το προσωπικό των Μονάδων δεν αξιοποιείται και παραμένει αδρανές, χωρίς κι αυτό να παίρνει απαντήσεις, ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία, δυνατότητες και διάθεση να προσφέρει;

- Γιατί ανατίθενται σε ιδιώτες, προμήθειες και υπηρεσίες αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, που θα μπορούσαν να καλύπτονται άριστα από τις παραγωγικές μονάδες του Οργανισμού;

- Γιατί χάνονται πολύτιμες θέσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των μελών της κοινωνικής επανένταξης;