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Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις
Επιχειρήσεις
18:41 - 07 Αυγ 2026

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Reporter.gr Newsroom
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Οι βασικοί μέτοχοι και η οικογένεια που ελέγχει τη Volkswagen έστειλαν την Παρασκευή το πιο ξεκάθαρο μήνυμά τους μέχρι σήμερα προς τη διοίκηση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς ο όμιλος εξετάζει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην 89χρονη ιστορία του.

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης έχει επιβεβαιώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να περικόψει έως και 100.000 θέσεις εργασίας — αριθμό διπλάσιο από αυτόν που είχε αναφερθεί αρχικά — σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη σημαντική υποχώρηση της κερδοφορίας της, τις επιβαρύνσεις δισεκατομμυρίων ευρώ από τους δασμούς και τον ολοένα εντονότερο ανταγωνισμό από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

«Ο Όμιλος Volkswagen βρίσκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι», δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Porsche SE, Χανς Ντίτερ Πέτς.

«Οι αποφάσεις που θα λάβει τώρα η Volkswagen θα καθορίσουν το μέλλον της. Για το καλό της εταιρείας και της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητάς της, όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

Ο Πέτς προειδοποίησε ότι όσο καθυστερούν οι αποφάσεις, τόσο θα διογκώνονται τα προβλήματα της εταιρείας.

«Η προτεραιότητα πρέπει πλέον να είναι αποκλειστικά ό,τι είναι αναγκαίο από επιχειρηματική και οικονομική σκοπιά. Όλες οι υπόλοιπες παράμετροι πρέπει να περάσουν σε δεύτερη μοίρα», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο Γιοχάνες Λάτβαϊν, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Porsche SE με αρμοδιότητα τα οικονομικά και την πληροφορική, τόνισε ότι είναι «επιτακτική ανάγκη» η Volkswagen να μειώσει την πλεονάζουσα παραγωγική της δυναμικότητα, να περιορίσει δραστικά το κόστος λειτουργίας και να ενισχύσει την ταχύτητα λήψης αποφάσεων και την αποτελεσματικότητα στην υλοποίησή τους.

«Ως ο μεγαλύτερος μέτοχος με δικαίωμα ψήφου στη Volkswagen AG, η Porsche SE στηρίζει πλήρως τη διοίκηση του ομίλου και τις προτάσεις της. Στόχος είναι η ανταγωνιστικότητα», δήλωσε.

«Πρέπει να εξεταστεί κάθε πιθανή επιλογή. Διαφορετικά, η Volkswagen κινδυνεύει να χάσει οριστικά έδαφος έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της», πρόσθεσε.

Οι οικογένειες Πόρσε και Πίεχ ελέγχουν τη Volkswagen μέσω της Porsche SE, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας, κατέχοντας το 31,9% του μετοχικού της κεφαλαίου και το 53,3% των δικαιωμάτων ψήφου.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την ίδια ημέρα που η Porsche SE ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εξαμήνου ύψους 949 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Εκπρόσωπος της Volkswagen δήλωσε στο CNBC ότι οι τοποθετήσεις της Porsche SE επιβεβαιώνουν πλήρως τη θέση της εταιρείας σχετικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσης και την ανάγκη άμεσης εφαρμογής του.

Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων εξαμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλούμε, υποστήριξε ότι ο όμιλος διαθέτει ήδη σαφή στρατηγική, συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και ισχυρές ομάδες στελεχών.

«Αυτό που δεν έχουμε είναι χρόνος. Για αυτόν τον λόγο έχουμε ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή μέτρων του σχεδίου μας για το μέλλον», ανέφερε.

«Έχουμε έναν ξεκάθαρο στόχο: να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και το μέλλον του μοναδικού μας ομίλου», συμπλήρωσε.

Η μετοχή της Volkswagen παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη την Παρασκευή, ωστόσο από τις αρχές του έτους καταγράφει απώλειες περίπου 27%.

«Όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι»

Μιλώντας στο CNBC στα τέλη Ιουλίου, ο οικονομικός διευθυντής της Volkswagen, Άρνο Άντλιτς, παραδέχθηκε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις, όπως το αυξημένο κόστος από τους δασμούς και η συνεχώς αυξανόμενη εισροή κινεζικών αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο αξιοποίησης μέρους της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων της εταιρείας από τη βιομηχανία άμυνας, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά λουκέτα σε μονάδες παραγωγής.

«Υπάρχουν διάφορες επιλογές. Δεν επιδιώκουμε ούτε απολύσεις ούτε κλείσιμο εργοστασίων ως αυτοσκοπό», δήλωσε.

«Στόχος μας είναι να μειώσουμε το λειτουργικό κόστος, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και να αξιοποιήσουμε καλύτερα τη δυναμικότητα των εργοστασίων μας. Αν υπάρξουν καλύτερες λύσεις, φυσικά θα τις εξετάσουμε», κατέληξε.

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