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Ρεκόρ θανάτων από τον καύσωνα στην Ευρώπη – Χιλιάδες νεκροί σε Γερμανία και Ισπανία
Ειδήσεις
14:21 - 20 Αυγ 2026

Ρεκόρ θανάτων από τον καύσωνα στην Ευρώπη – Χιλιάδες νεκροί σε Γερμανία και Ισπανία

Reporter.gr Newsroom
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Εφιαλτικός είναι ο απολογισμός από τον καύσωνα σε Γερμανία και Ισπανία, με χιλιάδες θανάτους να συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ, σε μια ακόμη ένδειξη των ολοένα εντονότερων επιπτώσεων της ακραίας ζέστης στην Ευρώπη.  

Περίπου 14.000 άνθρωποι στη Γερμανία έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες από τον Απρίλιο, αριθμός που ξεπερνά κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Την ίδια ώρα, στην Ισπανία, σχεδόν 4.500 θάνατοι αποδίδονται στις ακραίες θερμοκρασίες που επικράτησαν από την 1η Ιουνίου έως τις 19 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ (RKI), στη Γερμανία περίπου 14.000 άνθρωποι πέθαναν κατά το διάστημα από τις 6 Απριλίου έως τις 9 Αυγούστου, σε περιόδους κατά τις οποίες καταγράφηκαν επεισόδια καύσωνα. Ο αριθμός αυτός είναι υψηλότερος από το προηγούμενο ρεκόρ του 2018, όταν είχαν καταγραφεί περίπου 8.900 θάνατοι που συνδέονταν με τη ζέστη.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι αποδείχθηκαν οι ηλικιωμένοι, με την πλειονότητα των θανάτων να αφορά άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών. Από το σύνολο των εκτιμώμενων θανάτων, περίπου 7.040 αφορούν ανθρώπους άνω των 85 ετών.

Ιδιαίτερα θανατηφόρα ήταν η εβδομάδα από τις 22 έως τις 28 Ιουνίου, όταν στη Γερμανία επικρατούσαν συνθήκες έντονου καύσωνα. Σύμφωνα με το RKI, μέσα σε αυτή την εβδομάδα καταγράφηκαν περίπου 9.600 θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη, ενώ σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Ρεκόρ και στην Ισπανία

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Ισπανία, όπου το Ινστιτούτο Υγείας Κάρολος Γ' της Μαδρίτης εκτιμά ότι σχεδόν 4.500 άνθρωποι έχουν πεθάνει εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών από την 1η Ιουνίου έως τις 19 Αυγούστου.

Ο αριθμός αποτελεί ρεκόρ για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πέρυσι, στο ίδιο διάστημα, είχαν καταγραφεί 3.073 θάνατοι που συνδέονταν με τη ζέστη, ενώ το 2024 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 1.890. Μόνο το 2022 είχε καταγραφεί παρόμοια επίδοση, με 4.520 θανάτους.

Η Ισπανία, όπως και πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, βρέθηκε φέτος αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι, καθώς αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα έπληξαν τη χώρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet, ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος μήνας Ιούλιος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι θερμοκρασίες ήταν συγκρίσιμες μόνο με εκείνες του 2022. Παράλληλα, ο ίδιος μήνας ήταν και ο ξηρότερος από την έναρξη των καταγραφών, το 1961.

Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αντιμετωπίζοντας τα τελευταία χρόνια συχνότερα και μεγαλύτερης διάρκειας κύματα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν επανειλημμένα τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν οδηγούν στις περισσότερες περιπτώσεις άμεσα στον θάνατο, με εξαίρεση περιστατικά όπως η θερμοπληξία. Συνήθως επιβαρύνουν ήδη υπάρχοντα προβλήματα υγείας, όπως καρδιαγγειακές, πνευμονικές και νεφρικές παθήσεις, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο θανάτου. Για τον λόγο αυτό οι συγκεκριμένοι θάνατοι χαρακτηρίζονται ως θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη.

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