Αυξάνεται στο 100% η κρατική συνδρομή για τους πυρόπληκτους

Στεγαστική συνδρομή ως δωρεάν κρατική αρωγή για το 100% της αξίας σε όσους υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025 χορηγείται φέτος, για πρώτη φορά, όπως τονίζει το αρμόδιο υπουργείο, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος επισκευής ή κατασκευής σπιτιών, με ανώτατο όριο τα 150 τετραγωνικά μέτρα ανά ιδιοκτησία και χωρίς να απαιτείται η ανάληψη δανείου.

Όπως επισημαίνει ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, η αύξηση του ποσοστού της δωρεάν κρατικής αρωγής στο 100% (αντί του 80% που ίσχυε προηγουμένως) θεσπίστηκε το 2024 και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στις καταστροφές του 2025, εισάγοντας μια νέα καινοτομία στον τομέα της αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές.

Ο κ. Καμπούρης αναφέρει ότι η απόφαση αυτή βασίστηκε στην πρακτική εμπειρία των τελευταίων ετών, καθώς το υπόλοιπο 20% του ποσού, το οποίο προβλεπόταν να καλυφθεί από άτοκα δάνεια μέσω τραπεζών, δεν εφαρμόστηκε σχεδόν καθόλου, με ελάχιστες περιπτώσεις. Έτσι, το συνολικό ποσό της στεγαστικής συνδρομής για την ανακατασκευή ή αγορά κατοικίας έως 150 τ.μ. έχει αυξηθεί, φτάνοντας πλέον τα 150.000 ευρώ (αντί των 120.000 ευρώ που ίσχυαν μέχρι το τέλος του 2024), καθιστώντας την κατασκευή νέου σπιτιού μετά από μια φυσική καταστροφή πιο ελκυστική.

Η καταβολή της συνδρομής γίνεται σε τρεις δόσεις: 50%, 30% και 20%, και κάθε δόση πληρώνεται μόνο αφού πιστοποιηθεί η πρόοδος των εργασιών από αρμόδιο μηχανικό.

Επιπλέον, για τους πολίτες των οποίων οι κατοικίες κρίθηκαν μη κατοικήσιμες, προβλέπεται επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη προσωρινής στέγασης μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

Όπως τονίζει ο κ. Καμπούρης, ο χρόνος που απαιτείται για την αποκατάσταση των κτιρίων μετά από φυσικές καταστροφές μπορεί να φτάσει από 7 έως 10 χρόνια, ωστόσο αυτός ο χρόνος μπορεί να μειωθεί με την εφαρμογή συγκεκριμένων κανονιστικών εργαλείων και τεχνικών, όπως η χορήγηση αποζημίωσης με εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πληγείσας κατοικίας. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στον Δήμο Daniel, όπου εκδόθηκαν πάνω από 3.200 άδειες επισκευής μέσα σε 14 μήνες.

Η ίδια προσέγγιση εφαρμόζεται και στις πρόσφατες πυρκαγιές του καλοκαιριού 2025, με την εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο να εξαρτάται από τη σοβαρότητα των ζημιών που υπέστη κάθε κατοικία, με βάση το χαρακτηρισμό της ως "πράσινη", "κίτρινη" ή "κόκκινη" από τα συνεργεία της ΓΔΑΕΦΚ. Για παράδειγμα, μια κατοικία που χαρακτηρίζεται "κίτρινη" αποζημιώνεται με 100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν σοβαρές ζημιές στη δομή της.

Για να επιταχυνθεί η διαδικασία, οι πολίτες που θέλουν να επισκευάσουν τα σπίτια τους άμεσα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός έξι μηνών από την έκδοση της απόφασης οριοθέτησης, αντί για 18 μήνες, όπως ίσχυε στο παρελθόν. Αυτό μειώνει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την υποβολή των αιτήσεων και την αντίστοιχη αντίδραση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η Πολιτική Προστασία, από την πλευρά της, έχει ήδη εκδώσει τις υπουργικές αποφάσεις για την οριοθέτηση των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2025, και αυτές οι αποφάσεις αναμένεται να επιταχύνουν τις διαδικασίες για την καταβολή των αποζημιώσεων. Οι πληγείσες περιοχές περιλαμβάνουν περιοχές στην Ανατολική Αττική, τις Νήσους της Περιφέρειας Αττικής, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και άλλα μέρη της χώρας, όπως η Θεσπρωτία, η Ζάκυνθος και η Αιτωλοακαρνανία.

Η ενσωμάτωση της χορήγησης επιδόματος ενοικίου και συγκατοίκησης στην απόφαση οριοθέτησης περιορίζει τον αριθμό των κανονιστικών αποφάσεων που πρέπει να εκδοθούν, επιταχύνοντας την απόκριση του κράτους και διευκολύνοντας τη διαδικασία ενοικίασης στέγης για τις οικογένειες που έχουν πληγεί.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 985 έλεγχοι στα πληγέντα κτίρια. Από αυτά, 288 κτίρια κρίθηκαν "πράσινα", 485 "κίτρινα" και 212 "κόκκινα". Οι περισσότερες "κόκκινες" και "κίτρινες" κατοικίες εντοπίστηκαν στις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και του Δήμου Αρταίων.