Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Το πακέτο στήριξης προβλέπει:

διαγραφή των δανειακών υποχρεώσεων των οικογενειών των θυμάτων,

οικονομική ενίσχυση ύψους 50.000 ευρώ για καθεμία από τις πέντε οικογένειες,

εξάμηνη αναστολή καταβολής δόσεων δανείων και μέτρων αναγκαστικής είσπραξης για πληγέντες ιδιώτες και επιχειρήσεις στις περιοχές που θα χαρακτηριστούν επισήμως από την Πολιτεία.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τα μέλη της – Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς – στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναλαμβάνουν τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

1. Προχωρούν στη διαγραφή, έναντι των τεσσάρων τραπεζών, όλων των ατομικών δανειακών υποχρεώσεων (στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες) που έχουν οι γονείς, οι σύζυγοι και τα προστατευόμενα παιδιά των Ελλήνων πυροσβεστών και χειριστών του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους στο Γύθειο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα.

2. Οι τέσσερις τράπεζες θα καταβάλουν άμεσα και ισόποσα το ποσό των 50.000 ευρώ σε καθεμία από τις πέντε οικογένειες των θυμάτων των πυρκαγιών στο Ρέθυμνο και στο Γύθειο, καθώς και του δυστυχήματος στην Ψάθα. Για την υλοποίηση τόσο της οικονομικής ενίσχυσης όσο και της διαγραφής των δανείων, οι τράπεζες ορίζουν ως εντολοδόχο την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και ειδικότερα την acting Γενική Διευθύντρια, Χαρούλα Απαλαγάκη, με ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , στις οποίες καλούνται να απευθυνθούν οι οικογένειες των θυμάτων.

3. Επιπλέον, όλες οι τράπεζες-μέλη της ΕΕΤ ανακοινώνουν ότι για ιδιώτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές αναστέλλεται για έξι μήνες η καταβολή δόσεων κάθε μορφής δανειακών υποχρεώσεων. Για το ίδιο χρονικό διάστημα «παγώνουν» και οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης οφειλών. Τα συγκεκριμένα μέτρα θα ισχύσουν για δανειολήπτες που βρίσκονται στις πυρόπληκτες περιοχές, όπως αυτές θα καθοριστούν από την Κυβέρνηση. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την τράπεζα συνεργασίας τους και να υποβάλουν το σχετικό αίτημα.