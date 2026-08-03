Σημειώνεται ότι στο πλευρό των ασφαλισμένων που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές δηλώνει ότι βρίσκεται και η Εθνική Ασφαλιστική, ανακοινώνοντας έκτακτα μέτρα για την ταχύτερη εξυπηρέτηση και αποζημίωσή τους, καθώς και τη λειτουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης.
17:18 - 03 Αυγ 2026
Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων
Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες – Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς – μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), ανακοίνωσαν κοινό πακέτο μέτρων στήριξης για τις οικογένειες των πυροσβεστών και των χειριστών του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές, καθώς και για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφές.