ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Απεβίωσε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ
Ειδήσεις
13:10 - 16 Νοε 2025

Απεβίωσε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε επίσης υπηρετήσει ως πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Δημήτρης Σταμάτης αντιμετώπιζε επί σειρά ετών σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 25 Ιανουαρίου 1950, ήταν μόνιμος κάτοικος της πόλης, όπου ζούσε με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1985 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, θητεύοντας έως το 1993. Είχε διατελέσει Γενικός Γραμματέας στο πρώην Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενώ την περίοδο 2005–2009 υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 21 Ιουνίου 2012 ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Επικρατείας στην τρικομματική κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρυσοχοΐδης: Να «ξηλώσουμε» την αντίληψη ότι οικογένειες με χρήματα και όπλα επιβάλλουν τα συμφέροντά τους
Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Να «ξηλώσουμε» την αντίληψη ότι οικογένειες με χρήματα και όπλα επιβάλλουν τα συμφέροντά τους

ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα για μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού
Αυτοδιοίκηση

ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα για μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού

ΠΑΣΟΚ: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καθοδηγεί στους αγώνες για Παιδεία, Δημοκρατία και Κοινωνική Δικαιοσύνη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καθοδηγεί στους αγώνες για Παιδεία, Δημοκρατία και Κοινωνική Δικαιοσύνη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντιπολίτευση πήγε ξανά να μετατρέψει την πολιτική ζωή του τόπου σε δικαστήριο
Πολιτική

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντιπολίτευση πήγε ξανά να μετατρέψει την πολιτική ζωή του τόπου σε δικαστήριο

Ζαχαράκη: Φέτος το καλοκαίρι θα ανακαινιστούν ακόμα 240 σχολεία - Μέχρι το 2029 θα έχουμε ξεπεράσει τα 2000
Πολιτική

Ζαχαράκη: Φέτος το καλοκαίρι θα ανακαινιστούν ακόμα 240 σχολεία - Μέχρι το 2029 θα έχουμε ξεπεράσει τα 2000

Μαρινάκης για κόμμα Τσίπρα: Άλλαξε απλώς το «περιτύλιγμα»
Πολιτική

Μαρινάκης για κόμμα Τσίπρα: Άλλαξε απλώς το «περιτύλιγμα» 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι 11 βουλευτές της ΝΔ
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι 11 βουλευτές της ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/05/2026 - 14:23

Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε 868.466 δικαιούχους

Ανεμοδείκτης
29/05/2026 - 14:23

Βρήκε ήδη ο Τσίπρας την επικεφαλής του Επικρατείας;

Ειδήσεις
29/05/2026 - 14:20

ΟΗΕ: Επείγουσα προτεραιότητα η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 14:17

Υπό πίεση ο Σάντσεθ: Υποθέσεις διαφθοράς πλήττουν τους Σοσιαλιστές - Προβάδισμα για το Λαϊκό Κόμμα

Ανεμοδείκτης
29/05/2026 - 14:13

Ο Μιχάλης Σάλλας περιγράφει «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα»

Ναυτιλία
29/05/2026 - 14:11

Η Ανθή Μήλιου επικεφαλής του Lloyd’s Register στην Ελλάδα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 14:09

ΥΠΕΞ Πακιστάν: Στην Ουάσιγκτον για τη συμφωνία με Ιράν – Τα αγκάθια της διαπραγμάτευσης

Πολιτική
29/05/2026 - 14:02

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επαναφέρει ένα σκηνικό πόλωσης που παραπέμπει στην προηγούμενη δεκαετία

Ειδήσεις
29/05/2026 - 13:49

ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων, το 21ο, κατά της Ρωσίας μετά το πλήγμα στη Ρουμανία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/05/2026 - 13:48

Alpha Bank και Πολυτεχνείο Κρήτης αναλαμβάνουν μελέτη για το αναπτυξιακό μοντέλο της Κρήτης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/05/2026 - 13:47

Η Εθνική Τράπεζα πρωταγωνιστεί για 2η χρονιά στο Panathēnea Festival

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 13:46

EY World Entrepreneur Of The Year 2026: Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Χάρη Βαφειά

Πολιτική
29/05/2026 - 13:41

Χρηστίδης: Γρήγορα ξέχασε ο κ. Γεωργιάδης την υπόθεση Novartis

Ναυτιλία
29/05/2026 - 13:37

Ποσειδώνια 2026: Η ελληνική ναυτιλία στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 13:36

Βουδαπέστη: Κανονικά αναμένεται να διεξαχθεί φέτος η πορεία για το Pride

Ειδήσεις
29/05/2026 - 13:35

Στο Μέγαρο Μαξίμου οι πρωταθλητές Ευρώπης: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη και συμβολικό δώρο Μπαρτζώκα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
29/05/2026 - 13:35

Τσίπρας, τράπεζες, δημοσκοπήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 13:30

Στο... μυαλό ΕΚΤ και Fed: Μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις για επιτόκια και πληθωρισμό

Ειδήσεις
29/05/2026 - 13:26

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή διακοπή στην υπηρεσία «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μισθωτών» στις 2 Ιουνίου

Ανακοινώσεις
29/05/2026 - 13:23

Bally’s Intralot: Διανέμει μέρισμα €30 εκατ. – Στις 23 Ιουλίου η αποκοπή

Οικονομία
29/05/2026 - 13:13

ΕΚΤ: Ανοικτό το ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων – Προειδοποίηση Πανέτα για επίμονο πληθωρισμό

Πολιτική
29/05/2026 - 13:08

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντιπολίτευση πήγε ξανά να μετατρέψει την πολιτική ζωή του τόπου σε δικαστήριο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
29/05/2026 - 13:04

Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Εμπορεύματα
29/05/2026 - 13:00

Το Brent οδεύει προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από το 2020

Πολιτική
29/05/2026 - 12:56

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες

ΥΔΡΕΥΣΗ
29/05/2026 - 12:53

Συμμετοχή 13 ελληνικών επιχειρήσεων στην IFAT Munich

Υγεία
29/05/2026 - 12:52

ΠΟΥ για Έμπολα: Στα 906 τα ύποπτα κρούσματα στο Κονγκό

Οικονομία
29/05/2026 - 12:45

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 6,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου τον Μάρτιο με «οδηγό» τα καύσιμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/05/2026 - 12:44

Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 12:37

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 39% στους νεκρούς από τροχαία ατυχήματα το Μάρτιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ