Απεβίωσε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ

Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε επίσης υπηρετήσει ως πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Δημήτρης Σταμάτης αντιμετώπιζε επί σειρά ετών σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 25 Ιανουαρίου 1950, ήταν μόνιμος κάτοικος της πόλης, όπου ζούσε με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1985 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, θητεύοντας έως το 1993. Είχε διατελέσει Γενικός Γραμματέας στο πρώην Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενώ την περίοδο 2005–2009 υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 21 Ιουνίου 2012 ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Επικρατείας στην τρικομματική κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά.