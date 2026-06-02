Σοκαριστικά ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 45 μαχαιριές - Έρευνα για υπνωτικό στα παιδιά

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δολοφονία της 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το θύμα έφερε συνολικά 45 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, τα οποία φαίνεται να προκλήθηκαν από διαδοχικά και ιδιαίτερα βίαια χτυπήματα.

Η εξέταση κατέδειξε επίσης την ύπαρξη πολλών αμυντικών τραυμάτων στα χέρια της γυναίκας, στοιχείο που υποδηλώνει ότι επιχείρησε να προστατευθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Τα τραύματα που κρίθηκαν θανατηφόρα ήταν δύο στο θώρακα και ένα στην πλάτη, ενώ σημαντικός αριθμός χτυπημάτων εντοπίστηκε ακόμη στον λαιμό και στην περιοχή της γνάθου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πλειονότητα των τραυμάτων φέρεται να προκλήθηκε όταν η 39χρονη βρισκόταν ήδη στο έδαφος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diyo87whuw5l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η δολοφονία σημειώθηκε μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ζευγάρι στο κέντρο της Καλαμάτας. Κατηγορούμενος για την πράξη είναι ο 41χρονος σύζυγος του θύματος, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Την ώρα του περιστατικού στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 6 και 10 ετών.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στις αρχές το γεγονός ότι τα παιδιά φέρονται να μην αντιλήφθηκαν όσα συνέβησαν στο σπίτι κατά τη διάρκεια του εγκλήματος. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο να υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diyms02hue49?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τα δύο ανήλικα παιδιά φιλοξενούνται προσωρινά στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια ενδέχεται να μεταφερθούν σε συγγενικό πρόσωπο του θύματος.

Ο 41χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή και, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Όπως φέρεται να ισχυρίζεται, ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του να βρίσκεται από πάνω του κρατώντας μαχαίρι, ενώ ακολούθησε μεταξύ τους συμπλοκή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diyn0ki8n71l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Παρόμοιοι ισχυρισμοί είχαν διατυπωθεί και κατά την πρώτη του κατάθεση στους αστυνομικούς. Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και η αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή, σύμφωνα με την οποία τα τραύματα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα βαθιά και βίαια, αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το ζευγάρι διέμενε τα τελευταία τρία χρόνια στο συγκεκριμένο διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της Καλαμάτας. Μετά την αποκάλυψη του εγκλήματος, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι στο παρελθόν είχαν υπάρξει επανειλημμένοι έντονοι διαπληκτισμοί μεταξύ των δύο συζύγων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diymwv74hrw9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες που εξετάζονται από τις αρχές, ο 41χρονος φέρεται να εκδήλωνε έντονη ζηλοτυπία απέναντι στη σύζυγό του, κατηγορώντας την για εξωσυζυγικές σχέσεις. Γείτονες έχουν επίσης αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια προηγούμενων καβγάδων είχαν ακούσει τη 39χρονη να καταγγέλλει λεκτικά περιστατικά βίας σε βάρος της. Ωστόσο, μέχρι τη στιγμή του εγκλήματος δεν είχε υποβληθεί επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diymhzbx00n5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-diyi1kmmnypl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}