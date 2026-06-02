ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια: «Οι πολίτες πληρώνουν, όσο η κυβέρνηση λυπάται»

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, μέσω του Τομέα Οικονομικών, ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την άνοδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα, ο οποίος έφτασε το 5% τον Μάιο, έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη.

Στην ανακοίνωση για τα στοιχεία του πληθωρισμού υποστηρίζεται ότι πρόκειται για διαρκή και δομική ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά, τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη, ενώ αποδίδεται σε πολιτικές επιλογές και έλλειψη ελέγχων στην αγορά.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, με το ΠΑΣΟΚ να τονίζει ότι οι πολιτικές διαπιστώσεις δεν αρκούν και ότι απαιτείται αλλαγή οικονομικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των εισοδημάτων και την αντιμετώπιση των υπερκερδών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τον πληθωρισμό αναφέρει: «Η νέα εκτίναξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 5% τον Μάιο, έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη σύμφωνα με τη Eurostat, δεν αποτελεί μια προσωρινή στρέβλωση. Είναι ο έβδομος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο η χώρα μας καταγράφει σημαντικά υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ωστόσο, οι σωρευμένες ανατιμήσεις εδώ και τέσσερα χρόνια δεν συνιστούν απλώς για ακρίβεια. Μιλάμε για μια συστηματική αναδιανομή πλούτου εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Μιλάμε για τη τεράστια μεταφορά εισοδήματος από τα νοικοκυριά, τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη προς τα ολιγοπώλια που αποκομίζουν υπερκέρδη μέσα από την ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών.

Την ίδια στιγμή, ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια». Όμως όσο εκείνος λυπάται, οι πολίτες πληρώνουν. Και όσο η κυβέρνηση αρκείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιοτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με τον μήνα.

Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη.

Γι’ αυτό και η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή οικονομικής πολιτικής. Μια νέα πολιτική που θα βάζει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, τη μικρομεσαία επιχείρηση και το ελληνικό νοικοκυριό. Μια πολιτική που θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς, θα ενισχύσει τα εισοδήματα των πολιτών και θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων».