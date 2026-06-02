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Οι αγορές «ανασαίνουν» από την πτώση του πετρελαίου και τα σενάρια αποκλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν
Χρηματιστήρια
20:01 - 02 Ιουν 2026

Οι αγορές «ανασαίνουν» από την πτώση του πετρελαίου και τα σενάρια αποκλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με άνοδο την Τρίτη 2/6, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, ενισχύοντας τις ελπίδες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά την ανακοίνωση ότι Ισραήλ και Χεζμπολάχ θα παγώσουν τις εχθροπραξίες στον Λίβανο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,66% και τις 625,34 μονάδες στο τέλος της συνεδρίασης. Οι περισσότεροι κλάδοι κινήθηκαν ανοδικά, ενώ τα βασικά χρηματιστήρια σε Λονδίνο, Παρίσι, Φρανκφούρτη και Μιλάνο έκλεισαν σε θετικό έδαφος. Πιο αναλυτικά:

  • Γερμανικός DAX: +0,46% στις 25.116,86 μονάδες
  • Βρετανικός FTSE: +0,33% στις 10.373,51 μονάδες
  • Γαλλικός CAC: +0,77% στις 8.209,09 μονάδες
  • Ιταλικός ΜΙΒ: +1,61% στις 50.578,54 μονάδες
  • Ισπανικός ΙΒΕΧ: +0,48% στις 18.272,00 μονάδες

Τη Δευτέρα, ο Stoxx 600 είχε υποχωρήσει σε χαμηλό μίας εβδομάδας, καθώς είχαν εξασθενήσει οι προσδοκίες για τερματισμό της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο την Τρίτη καταγράφηκε ανάκαμψη.

Στο εταιρικό μέτωπο, η μετοχή της γαλλικής βιοτεχνολογικής εταιρείας Abivax κατέγραψε «βουτιά» 43,6%, μετά την ανακοίνωση ότι αρκετοί ασθενείς σε κλινική δοκιμή για την ελκώδη κολίτιδα εμφάνισαν καρκινικές ενδείξεις. Αναλυτής της Jefferies σημείωσε ότι το εύρημα «περιπλέκει την κατάσταση», τονίζοντας πως ακόμη κι αν πρόκειται για μη σχετιζόμενο εύρημα, η πίεση στη μετοχή αναμένεται να παραμείνει έντονη λόγω της απουσίας άλλων καταλυτών τα επόμενα τρίμηνα.

Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ ανήλθε σε εκτιμώμενο 3,2% τον Μάιο, λόγω της ισχυρής αύξησης των τιμών ενέργειας, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τρίτη. Το αποτέλεσμα ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις οικονομολόγων και ενισχύει τις προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι τιμές ενέργειας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο, με αύξηση 10,9%, ελαφρώς υψηλότερη από το 10,8% του προηγούμενου μήνα.

Εξελίξεις για τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι προσπάθειες για ειρηνευτική συμφωνία παραμένουν αβέβαιες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι «δεν τον ενδιαφέρει» αν οι συνομιλίες έχουν καταρρεύσει, χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις «βαρετές» και παρατεταμένες.

Η ευρωβουλευτής Χάνα Νόιμαν δήλωσε ότι το ιρανικό καθεστώς «επωφελείται από την ασάφεια» και ότι οι συνεχιζόμενες καθυστερήσεις επιτρέπουν στο Ιράν να διατηρεί επιρροή μέσω του Στενού του Ορμούζ, το οποίο παραμένει ουσιαστικά κλειστό λόγω της έντασης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι η σημερινή διαδικασία δεν διασφαλίζει επαρκή ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά και από την κρίση Ρωσίας–Ουκρανίας, μετά από νέα αεροπορική επίθεση της Μόσχας σε ουκρανικές πόλεις. Νωρίτερα, ΝΑΤΟ και ΕΕ καταδίκασαν την επίθεση ρωσικού drone σε κτήριο στη Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει παράλληλα το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Στη Wall Street, οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν επίσης ήπια άνοδο, με τον S&P 500 και τον Dow Jones να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά.

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