Χρυσοχοΐδης: Να «ξηλώσουμε» την αντίληψη ότι οικογένειες με χρήματα και όπλα επιβάλλουν τα συμφέροντά τους

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην ΕΡΤNEWS, δήλωσε πως «ήρθε η ώρα να ξεριζώσουμε αυτό το κακό», με αφορμή το πρόσφατο μακελειό στα Βορίζια. Όπως εξήγησε, στο στόχαστρο βρίσκονται απομονωμένες περιοχές του Ψηλορείτη όπου έχουν παγιωθεί παραβατικές συμπεριφορές και αντιλήψεις.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε νομοθετικές παρεμβάσεις για το καθεστώς οπλοκατοχής, οι οποίες θα παρουσιαστούν στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες, καθώς και τη δημιουργία ειδικών υπηρεσιών για τον έλεγχο της διακίνησης όπλων και πυρομαχικών. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, είναι αναγκαίο να αλλάξει η κουλτούρα ανοχής, «από τις μπαλωθιές μέχρι τον τρόπο επίλυσης των διαφορών».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις σχετικά με το μακελειό στα Βορίζια, χαρακτήρισε «ουτοπικό» να θεωρεί κανείς ότι η Αστυνομία μπορεί να προλαμβάνει βεντέτες, υπογραμμίζοντας ότι η λύση βρίσκεται στην πρόληψη και στη ριζική μεταβολή νοοτροπιών. «Πρέπει να ξηλώσουμε την αντίληψη ότι οικογένειες με χρήματα και όπλα επιβάλλουν τα συμφέροντά τους», σημείωσε.

Για το κύμα τηλεφωνικών απατών, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι προέρχεται από συγκεκριμένα δίκτυα -μεταξύ των οποίων και ομάδες Ρομά- και ότι η Αστυνομία στοχοποιεί οργανωμένα κυκλώματα, όπως αυτό του Ζευγολατιού. «Θα χτυπήσουμε στην καρδιά του φαινομένου», είπε, επισημαίνοντας τη σημασία της ενημέρωσης των πολιτών.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τις πρόσφατες καταδίκες μελών του Ρουβίκωνα για την ανάρτηση πανό στον Άγνωστο Στρατιώτη, διερωτήθηκε για το σκοπό της ενέργειάς τους, ενώ κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου: «Δεν είναι γιορτή για καταστροφές».

Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της λεγόμενης Greek Mafia, έκανε λόγο για σημαντικά αποτελέσματα, αναφέροντας ότι η νέα αρμόδια υπηρεσία έχει προχωρήσει σε 1.500 συλλήψεις μέσα σε έναν χρόνο, με 550 προφυλακίσεις, και έχει εξιχνιάσει ανθρωποκτονίες δύο δεκαετιών.

Τέλος, για την αστυνόμευση σε οικισμούς Ρομά, υπογράμμισε ότι η συστηματική παρουσία της Αστυνομίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για να πάψουν να υπάρχουν «άβατα». Όπως είπε, στην Αττική εφαρμόζεται ήδη το μέτρο, με την ανάπτυξη 120 αστυνομικών στη Δυτική Αττική, για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως ναρκωτικά, οπλοκατοχή, πυροβολισμοί και ηχορύπανση.