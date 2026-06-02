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Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς, με σημαντική δράση στην αυτοδιοίκηση
Αυτοδιοίκηση
19:55 - 02 Ιουν 2026

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς, με σημαντική δράση στην αυτοδιοίκηση

Reporter.gr Newsroom
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Έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (2/6) σε ηλικία 79 ετών η Ελένη Πορτάλιου, εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς, με σημαντική δράση στην αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα το δήμο της Αθήνας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως «η Ελένη Πορτάλιου αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Εντάχθηκε στην Αριστερά από νεαρή ηλικία. Κατά τη διάρκεια τη δικτατορίας, υπέστη διώξεις συλλήψεις και φυλακίσεις. Η μακρόχρονη καριέρα της ως καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνδέθηκε με την πρωτοπόρα έρευνα και τη μέριμνα για τη διδασκαλία, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος της.

Η Ελ. Πορτάλιου υπήρξε μια διανοούμενη της Αριστεράς που συνδύαζε τη στέρεη θεωρητική συγκρότηση με τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες. Οι μάχες για την πόλη, οι φεμινιστικές συλλογικότητες, οι συνδικαλιστικοί αγώνες του πανεπιστημίου και του κλάδου των μηχανικών και βεβαίως η αυτοδιοίκηση υπήρξαν πεδία που η Ελ. Πορτάλιου άφησε το δικό της ξεχωριστό στίγμα. Στις δημοτικές εκλογές του 2010, η Ελ. Πορτάλιου ήταν η επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης και υποψήφια δήμαρχος για τον Δήμο Αθηναίων.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της».

Το μήνυμα του ΜέΡΑ25

«Το ΜέΡΑ25 αποχαιρετά με συγκίνηση την Ελένη Πορτάλιου

Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Ελένης Πορτάλιου σε ηλικία 79 ετών. Η Ελένη Πορτάλιου υπήρξε σημαντική προσωπικότητα της Αριστεράς, της αυτοδιοίκησης και του δημόσιου πανεπιστημίου, αλλά ακόμα περισσότερο άνθρωπος γνήσιος, καθαρός και πάντα από τη σωστή πλευρά: Της Αντίστασης, της Αλληλεγγύης, της Ανθρωπιάς, της Ανιδιοτέλειας.

Καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική του ΕΜΠ, διαβασμένη, σπουδαία επιστημόνισσα, με έργο επικεντρωμένο στον δημόσιο χώρο και το αστικό περιβάλλον. Οξύνους, μαχητική, αεικίνητη, επίμονη, πεισματάρα, ποτέ πρόχειρη, πάντα με επιχειρήματα και πρόταση, πρωταγωνίστησε σε κινήματα πόλης, οικολογικά και φιλοζωικά κινήματα.

Υπερασπίστηκε πάντα με ζέση την έννοια του δημοσίου, από τις δημόσιες υποδομές μέχρι το δημόσιο πανεπιστήμιο, ως απαραίτητα συστατικά της δημοκρατίας, πάντα στην πλευρά των φτωχών, των καταπιεσμένων, των περιθωριοποιημένων. Αγαπούσε πολύ τη δουλειά της, τις συνεργάτιδές της, τους φίλους της και τους συντρόφους της, την ομορφιά, τη ζωή.

Ο χαμός της προκαλεί μεγάλη θλίψη και η απώλειά της θα είναι αισθητή.

Το ΜέΡΑ25 εκφράζει τα συλλυπητήρια του στους οικείους της.

Καλό ταξίδι Ελένη μας.».

Το μήνυμα της Νέας Αριστεράς

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης εκ μέρους της Νέας Αριστεράς έγραψε για την Πορτάλιου:

«Η Ελένη Πορτάλιου ήταν μια από τις εμβληματικές προσωπικότητες της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς, ταυτισμένη με την αρχιτεκτονική, την αυτοδιοίκηση και το περιβάλλον. Αλλά και με τον φεμινισμό, την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου και το δικαίωμα στην πόλη.

Πολλαπλές θεματικές που διασταυρώνονταν και συγκροτούσαν μια οργανική διανοούμενη, με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Η παρουσία της Ελένης Πορτάλιου, για εμάς που τη γνωρίσαμε τη δεκαετία του 2000, ήταν ήταν συνυφασμένη με τους αγώνες για τους ελεύθερους χώρους, την διεκδίκηση του μητροπολιτικού πάρκου στο Ελληνικό και το Γουδί και φυσικά την Ανοιχτή Πόλη.
Είχα την τιμή να τη διαδεχθώ ως επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης το 2014.
Η διαδικασία αυτή είχε γίνει άγαρμπα τότε και η Ελένη δικαίως ένιωσε αδειασμένη. Αυτό δεν την εμπόδισε, όσο πλησίαζαν οι κάλπες να με στηρίξει πολιτικά και ψυχικά . Άλλωστε, η θητεία της ως επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης είχε αφήσει τεράστια συσσωρευμένη γνώση για τα ζητήματα της Αθήνας. Και αυτή ήταν μια δική της παρακαταθήκη που αξιοποιείται ως σήμερα».



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