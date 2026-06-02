Paramount: Στην Κομισιόν η συμφωνία–μαμούθ των $110 δισ. για την εξαγορά της Warner Bros

Επίσημο αίτημα έγκρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέθεσε η Paramount Skydance Corp. για την προτεινόμενη εξαγορά της Warner Bros. Discovery, σε μια συμφωνία αξίας περίπου 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα αναδιαμορφώσει τον παγκόσμιο χάρτη των media και της ψυχαγωγίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως αρμόδια αρχή ανταγωνισμού για μεγάλες συγχωνεύσεις, έχει θέσει ως ενδεικτική ημερομηνία απόφασης την 7η Ιουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Bloomberg.

Η συμφωνία προβλέπει τη συγχώνευση δύο από τους μεγαλύτερους ομίλους του Χόλιγουντ, δημιουργώντας έναν ενιαίο κολοσσό με τεράστιο χαρτοφυλάκιο περιεχομένου και δικτύων.

Στο νέο σχήμα θα ενταχθούν εμβληματικές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, όπως το Casablanca, το Harry Potter και το franchise Mission: Impossible, καθώς και μεγάλα διεθνή media brands όπως το CNN και το CBS. Παράλληλα, στον όμιλο θα περιλαμβάνονται η streaming πλατφόρμα HBO και δεκάδες συνδρομητικά και καλωδιακά κανάλια.

Οι ισορροπίες και ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών

Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, David Ellison, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με το βασικό ρυθμιστικό εμπόδιο της διαδικασίας, έχοντας προηγουμένως επικρατήσει έναντι ανταγωνιστικής πρότασης της Netflix έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις.

Εφόσον η συμφωνία εγκριθεί, η οικογένεια του δισεκατομμυριούχου Larry Ellison θα αποκτήσει τον έλεγχο ενός από τους πιο ισχυρούς ομίλους μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως.

Διαδικασία ελέγχου στην ΕΕ

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ανταγωνισμού, οι συγχωνεύσεις μεγάλων εταιρειών εξετάζονται αρχικά σε προκαταρκτικό στάδιο διάρκειας περίπου ενός μήνα. Αν διαπιστωθούν πιθανές ανησυχίες για τον ανταγωνισμό, τότε ακολουθεί εις βάθος έρευνα, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και τρεις μήνες.

Οι ευρωπαϊκές αρχές διατηρούν τη δυνατότητα να μπλοκάρουν μια συμφωνία, εφόσον οι εμπλεκόμενες εταιρείες δεν άρουν τις ενστάσεις ανταγωνισμού ή δεν αποδεχθούν διορθωτικά μέτρα, όπως η πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Για τον λόγο αυτό, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ εταιρειών και ρυθμιστικών αρχών συνήθως ξεκινούν πριν από την επίσημη κοινοποίηση μιας συμφωνίας.

Πολιτικές και ρυθμιστικές επαφές στην Ευρώπη

Αν και η κύρια αρμοδιότητα για τον έλεγχο της συμφωνίας ανήκει στην Επίτροπο Ανταγωνισμού της ΕΕ, Teresa Ribera, στελέχη της Paramount Skydance είχαν επαφές και με την πολιτική ηγεσία της Γαλλίας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο ευρύτερης ευρωπαϊκής διαβούλευσης.

Αντιμονοπωλιακές εκτιμήσεις στις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Semafor, οι αμερικανικές αρχές ανταγωνισμού εμφανίζονται διατεθειμένες να εγκρίνουν τη συμφωνία, θεωρώντας ότι δεν αναμένεται να επηρεαστεί ουσιαστικά ο ανταγωνισμός στον χώρο των στούντιο ή των δημιουργών περιεχομένου.

Έλεγχος ξένων επιδοτήσεων

Πέραν του ελέγχου ανταγωνισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσει τη συμφωνία και υπό το πρίσμα του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις (Foreign Subsidies Regulation), που στοχεύει στην αποτροπή στρεβλώσεων της αγοράς από εταιρείες που ενδέχεται να έχουν ενισχυθεί με κρατική χρηματοδότηση.

Η τελική απόφαση της Κομισιόν αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο σταθμό για μια από τις μεγαλύτερες προτεινόμενες συγχωνεύσεις στην ιστορία του κλάδου των μέσων ενημέρωσης.