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Το νέο βήμα συγκέντρωσης στα τρόφιμα και οι «καταλύτες» αλλαγών
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11:17 - 26 Αυγ 2025

Το νέο βήμα συγκέντρωσης στα τρόφιμα και οι «καταλύτες» αλλαγών

Γιώργος Αλεξάκης
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Πτώση της ζήτησης, κόστος πρώτων υλών, ενεργειακά και άλλα βάρη, αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες αλλά και βάρη του παρελθόντος αποτελούν τους καταλύτες για τα βήματα συγκέντρωσης που καταγράφονται στην αγορά τροφίμων, που ειδικά στην Ελλάδα, μια περιφερειακή αγορά, περνάει φάση μετάλλαξης.

Έτσι, μετα πέντε έτη από την αλλαγή σκυτάλης στην Creta Farms έρχεται και πάλι στο προσκήνιο των εξελίξεων ο κλάδος των αλλαντικών.

Αναλυτικά, μετά την Κρέτα Φαρμς που είχε αλλάξει χέρια το 2020 ένα βήμα συγκέντρωσης γίνεται με την εξαγορά της ΝΙΚΑΣ από την ΥΦΑΝΤΗΣ, που είναι πρώτη σε πωλήσεις στον κλάδο με επιδόσεις της τάξης των 203 εκατ. περίπου το 2023. Έτσι, η Bespoke SGA Holdings Α.Ε. και η Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσαν επίσημα την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του 100% των μετοχών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε..

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του έτους.

Ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Bespoke SGA Holdings Α.Ε., δήλωσε: «Η συμφωνία πώλησης της ΝΙΚΑΣ στην ΥΦΑΝΤΗΣ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς ολοκληρώνεται με επιτυχία ένας κύκλος στρατηγικής ανάπτυξης και εξυγίανσης. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλαμε στη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας της ΝΙΚΑΣ και στην ενίσχυση της θέσης της σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι υπό την καθοδήγηση της ΥΦΑΝΤΗΣ, η ΝΙΚΑΣ θα συνεχίσει τη δυναμική πορεία της, προς όφελος των εργαζομένων, των συνεργατών και των καταναλωτών της. Ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της ΝΙΚΑΣ για τη διαχρονική τους προσήλωση και συμβολή».

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, ο κ. Aλέξιος Υφαντής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., επεσήμανε: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην οικογένεια ΥΦΑΝΤΗΣ την ΝΙΚΑΣ αφού με την συμφωνία αυτή, δύο ιστορικές εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους. Η ΥΦΑΝΤΗΣ και η ΝΙΚΑΣ κουβαλούν πλούσια κληρονομιά και τεχνογνωσία ενώ απολαμβάνουν εδώ και δεκαετίες την εμπιστοσύνη της ελληνικής αγοράς.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και των δύο εταιρειών, διατηρώντας όμως τον χαρακτήρα και την ταυτότητα τους, και την ίδια στιγμή να χαράξουμε μια νέα, δυναμική πορεία με οδηγό την καινοτομία και την ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή και την αγορά. Σεβόμαστε βαθιά το έργο και την πορεία της ΝΙΚΑΣ και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή.

Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ακόμα ισχυρότερο μέλλον για τον ελληνικό κλάδο τροφίμων, με προοπτική και εξωστρέφεια. Είναι μια νέα εποχή που ξεκινά – με σεβασμό στο παρελθόν και αποφασιστικότητα για το αύριο».

Ο κλάδος

Να σημειωθεί ότι η αγορά αλλαντικών έχει μια «πίτα» πωλήσεων περί τα 350 εκατ. ευρώ με κυρίαρχες τις εταιρείες, Υφαντής, Κρέτα Φαρμς και Νίκας, που διαθέτουν το 75% των πωλήσεων. Όλες ελέγχουν μια σειρά από άλλα σήματα (ο Υφαντής την εταιρεία «Θράκης Γεύσεις», η Κρέτα Φαρμς τη «Λακωνικη» που κάποτε ανήκε στην οικογένεια Νίκα, η Νίκας το σημα ΕΔΕΣΜΑ) ενώ όλες παράγουν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ η Υφαντής έχει και εξαγωγές αλλά και θυγατρικές στο εξωτερικό.

Να σημειωθεί ότι το 2024 ο κύκλος εργασιών της Νίκας υποχώρησε στα 73,88 εκατ. ευρώ από 103 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, καταγράφοντας πτώση κατά 28,5%. Η εταιρεία είχε περάσει, δε, στα χέρια του κ. Θεοδωρόπουλου μετά από μια προσπάθεια διάσωσης καθώς αντιμετώπιζε το φάσμα του «λουκέτου» ένεκα υπερχρέωσης. Το σχέδιο, μάλιστα, βασιζόταν σε ένα γενναίο πλάνο αναδιάρθρωσης χρεών με συντονιστή το μεγαλύτερο δανειοδότη, τη Eurobank. Πλέον, περνά στα χέρια του πρώτου σε πωλήσεις ομίλου αλλαντικών στη χώρα.

Να σημειωθεί ότι πριν πέντε χρόνια η Κρέτα Φαρμς (Creta Farms), η δεύτερη σε πωλήσεις εταιρεία στον χώρο, πέρασε στα χέρια του κ. Δημήτρη Βιντζηλαίου μέσω του Ομίλου Bella Bulgaria και της Impala Invest σε μια προσπάθεια να διασωθεί η κρητική βιομηχανία από τον εμφύλιο των αδελφών Δομαζάκη αλλά και το βουνό χρέων. Και τότε καταλύτης ήταν το σχέδιο αναδιάρθρωσης και το πλάνο ανάπτυξης που κατατέθηκε. Με βάση, δε, τη χρήση 2023, οι πωλήσεις της Creta Farms ανήλθαν σε 147,1 εκατ. ευρώ.

Οι άλλες εταιρίες

Παράλληλα με τους μεγάλους και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που για κάποιες αλυσίδες παράγονται στο εξωτερικό, υπάρχουν και πολλές τοπικές αλλαντοβιομηχανίες που αναζητούν μερίδια «πατώντας» σε παραδοσιακές γεύσεις ή σε premium κωδικούς πχ. βιομηχανία Sary από τη Δράμα, η οικογένειας Μουλκιώτη, η Φάρμα Αντωνάκη από την Κρήτη, ή η οικογένεια Πατεράκη, επίσης, από την Κρήτη.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2025 - 11:36
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