Λούτνικ: Ανακοίνωση εντός της εβδομάδας για την επένδυση $550 δισ. της Ιαπωνίας στις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν μια ανακοίνωση αυτή την εβδομάδα σχετικά με την επένδυση 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Ιαπωνίας στις ΗΠΑ, δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ.

«Η ιαπωνική συμφωνία, την οποία θα ανακοινώσουμε αργότερα αυτή την εβδομάδα, ανέρχεται σε 550 δισεκατομμύρια δολάρια στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Λούτνικ Fox News τη Δευτέρα (25/8) το βράδυ. Τα ιαπωνικά κεφάλαια ενδέχεται να αξιοποιηθούν για την κατασκευή προϊόντων όπως ημιαγωγοί, αντιβιοτικά ή σπάνιες γαίες στις ΗΠΑ, πρόσθεσε.

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Τόκιο, Ryosei Akazawa, σχεδιάζει να επισκεφθεί τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα προκειμένου να συντάξει γραπτή επιβεβαίωση των οικονομικών λεπτομερειών του πακέτου, όπως η κατανομή των αποδόσεων των επενδύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή που βρίσκεται κοντά στις διαπραγματεύσεις και μίλησε στο Reuters.

Η Ουάσιγκτον και το Τόκιο είχαν συμφωνήσει τον Ιούλιο στη μείωση του αμερικανικού δασμού στις ιαπωνικές εισαγωγές στο 15%, σε αντάλλαγμα για πακέτο επενδύσεων ύψους 550 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ μέσω δανείων και κυβερνητικών εγγυήσεων. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς.

Παρά την παρουσίασή του από το Ντόναλντ Τραμπ ως «τα δικά μας χρήματα για επένδυση» και τη δήλωσή του ότι οι ΗΠΑ θα κρατήσουν το 90% των κερδών, οι ιαπωνικές αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι οι επενδύσεις θα αποφασιστούν με γνώμονα τα οφέλη και για την Ιαπωνία. Σημειώνεται ότι η πρόσφατη επένδυση ύψους 2 δισ. δολαρίων της SoftBank στην Intel δεν εντάσσεται προς το παρόν στο συγκεκριμένο πακέτο, σύμφωνα με πηγή της ιαπωνικής κυβέρνησης.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη (26/8), ο Akazawa δήλωσε ότι το επόμενο ταξίδι του στις ΗΠΑ δεν έχει ακόμη αποφασιστεί και απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Λούτνικ. Παράλληλα, τόνισε ότι το Τόκιο θα συνεχίσει να πιέζει την Ουάσιγκτον για την άμεση εφαρμογή της συμφωνίας μείωσης των αμερικανικών δασμών στα ιαπωνικά προϊόντα.

Τέλος, σύμφωνα με τη Nikkei, οι ΗΠΑ πιέζουν την Ιαπωνία να συνάψει γραπτή συμφωνία για τα επενδυτικά σχέδια, ενώ το Τόκιο προτιμά μια λιγότερο δεσμευτική, από νομικής άποψης, μορφή συμφωνίας.