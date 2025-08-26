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Νέα εποχή για τη ΝΙΚΑΣ – Περνά επίσημα στον Όμιλο Υφαντής με πλήρη εξαγορά
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
10:25 - 26 Αυγ 2025

Νέα εποχή για τη ΝΙΚΑΣ – Περνά επίσημα στον Όμιλο Υφαντής με πλήρη εξαγορά

Reporter.gr Newsroom
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Η BespokeSGAHoldings Α.Ε. και η Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσαν επίσημα  την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του 100% των μετοχών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του έτους.

Ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της BespokeSGAHoldings Α.Ε., δήλωσε:

«Η συμφωνία πώλησης της ΝΙΚΑΣ στην ΥΦΑΝΤΗΣ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς ολοκληρώνεται με επιτυχία ένας κύκλος στρατηγικής ανάπτυξης και εξυγίανσης. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλαμε στη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας της ΝΙΚΑΣ και στην ενίσχυση της θέσης της σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι υπό την καθοδήγηση της ΥΦΑΝΤΗΣ, η ΝΙΚΑΣ θα συνεχίσει τη δυναμική πορεία της, προς όφελος των εργαζομένων, των συνεργατών και των καταναλωτών της. Ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της ΝΙΚΑΣ για τη διαχρονική τους προσήλωση και συμβολή.»

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, ο κύριος Aλέξιος Υφαντής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. επεσήμανε:

«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην οικογένεια ΥΦΑΝΤΗΣ την ΝΙΚΑΣ αφού με την συμφωνία αυτή, δύο ιστορικές εταιρίες ενώνουν τις δυνάμεις τους. Η ΥΦΑΝΤΗΣ και η ΝΙΚΑΣ κουβαλούν πλούσια κληρονομιά και τεχνογνωσία ενώ απολαμβάνουν εδώ και δεκαετίες την εμπιστοσύνη της ελληνικής αγοράς.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και των δύο εταιριών, διατηρώντας όμως τον χαρακτήρα και την ταυτότητα τους, και την ίδια στιγμή να χαράξουμε μια νέα, δυναμική πορεία με οδηγό την καινοτομία και την ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή και την αγορά. Σεβόμαστε βαθιά το έργο και την πορεία της ΝΙΚΑΣ και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή.

Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ακόμα ισχυρότερο μέλλον για τον ελληνικό κλάδο τροφίμων, με προοπτική και εξωστρέφεια. Είναι μια νέα εποχή που ξεκινά – με σεβασμό στο παρελθόν και αποφασιστικότητα για το αύριο.»

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