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Χρηματιστήριο: Ράλι με οδηγό την Alpha – «Στοίχημα» οι διεθνείς εξελίξεις και τα εταιρικά μεγέθη
Σχόλια Αγοράς
10:57 - 26 Αυγ 2025

Χρηματιστήριο: Ράλι με οδηγό την Alpha – «Στοίχημα» οι διεθνείς εξελίξεις και τα εταιρικά μεγέθη

Reporter.gr Newsroom
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Με την δυναμική της ΑΛΦΑ σε τιμές (+6,2%) και τζίρο (190 εκ. ευρώ) η χθεσινή άνοδος στο ΧΑ, με τον ΓΔ να κλείνει στις 2116 μονάδες (+0,58%) και με σχετική ισορροπία στον FTSE μεταξύ ανοδικών (13) και πτωτικών (11).  

Η ορμή της τράπεζας είχε ως αφετηρία την επενδυτική κίνηση του βασικού της μετόχου (Unicredit) με την αύξηση της συμμετοχής της στην γερμανική Commerzbank στο 26%, με την αγορά να υπολογίζει σε ανάλογη κίνηση και στην ελληνική τράπεζα εξ ου και ο όγκος των 51 εκ. τεμαχίων και με την κεφαλαιοποίηση της να φτάνει για πρώτη φορά μετά την κρίση την αντίστοιχη της ΠΕΙΡ (8,7 δισ. κεφ. ΑΛΦΑ έναντι 8,8 δισ. κεφ. ΠΕΙΡ).

Κατά τα λοιπά, ξεχώρισαν μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης που είχαν θετική μετάταξη στην αναδιάρθρωση του δείκτη FTSE [η Bochgr (+2.9%) στο large cap και η ΕΛΧΑ (+3.4%) στο mid cap], αλλά και η Metlen (+3,3%) λόγω και της διαγραφής της «παλαιάς» ΜΥΤΙΛ, όπως και η ΛΑΜΔΑ (+2,8%) που συνεχίζει την προσπάθεια ανάκαμψης προς το θετικό πρόσημο από την αρχή της χρονιάς (μέχρι χθες ήταν στο -2%).

Με τα μακροοικονομικά στοιχεία που δημοσιεύονται να δρουν βοηθητικά στην επενδυτική ψυχολογία, το πρωτογενές πλεόνασμα στο επτάμηνο έφτασε στα 7,9 δισ. ευρώ, όπου ακόμα και αν αφαιρέσουμε λόγω ετεροχρονισμού συγκεκριμένες πληρωμές, παραμένει η υπέρ επίτευξη κατά 1,2 δισ. έναντι του στόχου των 3,6 δισ. ευρώ. Το διεθνές κλίμα, εν τω μεταξύ, αναμένει τις εξελίξεις γύρω από τα κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα, αλλά και τις μελλοντικές κινήσεις των κεντρικών τραπεζών (η ΕΚΤ μάλλον πάει για παύση στις μειώσεις επιτοκίων ενώ η Fed λογικά θα προχωρήσει σε μειώσεις από τον Σεπτέμβριο). Το μόνο ζητούμενο για τις αγορές είναι η πορεία των εταιρικών μεγεθών και η βελτίωση των κερδών/μετοχή.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία εξαμήνου (με την υποσημείωση βέβαια ότι αρκετές σημαντικές εισηγμένες όπως η ΜΟΗ,ΟΠΑΠ,ΓΕΚΤΕΡΝΑ,ΣΑΡ,ΒΙΟ,ΔΑΑ κα δεν έχουν ακόμα ανακοινώσει), η πρώτη εκτίμηση είναι ότι τα μεγέθη θα κυμανθούν κοντά στα περυσινά επίπεδα με την όποια υποχώρηση στις γραμμές κερδοφορίας να οφείλεται κυρίως στα διυλιστήρια.

Κρίσιμος παράγοντας για το σύνολο του έτους η επίπτωση των δασμών στους διάφορους κλάδους αλλά και η εξέλιξη του ενεργειακού κόστους ειδικά σε τομείς όπως οι μεταφορές, κατασκευές κλπ.

Σε ότι αφορά στις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα αποτελέσματα της ΜΟΗ αναμένεται μείωση εσόδων και ebitda περίπου στο -20% κυρίως εξαιτίας της πυρκαγιάς στο διυλιστήριο στην Κόρινθο το 2024 που θα επηρεάζει την λειτουργία της εταιρίας μέχρι και το 3ο τρίμηνο του έτους, ενώ η Eurobank Equities σε σημερινό της report αυξάνει σχετικά την τιμή στόχο για τονΟΠΑΠ στα 19,3 ευρώ (από 18,10).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2025 - 11:30
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